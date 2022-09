Kan skrote hele cupen for 2023: – Vil ikke utelukke noe som helst

På Norges Fotballforbunds neste styremøte avgjøres hvordan cupen spilles neste år. Et alternativ er å droppe hele turneringen for 2023-sesongen.

2021-MESTER I 2022: Moldes matchvinner Sivert Mannsverk (til venstre) og lagkameratene Ola Brynhildsen, Benjamin Tiedemann, Eirik Ulland Andersen, kaptein Magnus Wolff Eikrem, Jacob Karlstrøm, Magnus Grødem og Emil Breivik løfter kongepokalen etter finaleseieren mot Bodø/Glimt på Ullevaal.

Det bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund overfor VG. Men han er samtidig rask med å understreke at det er ett av flere alternativer som diskuteres frem til fotballpresident Lise Klaveness og hennes styre i oktober bestemmer cupens skjebne.

Det som derimot er helt sikkert, er at norgesmesterskapet for menn for 2022 avsluttes med de fire siste rundene i 2023, der en finale er tiltenkt å være i slutten av mai. Spørsmålet er hva som skjer med 2023-utgaven.

– Det går diskusjonene på nå. Vi lager en innstilling til styret og jobber med den i flere måneder. Det må vi forankre med toppklubbene, NISO, NFFs eliteavdeling, supportere og media. Vi er i midt i den fasen, sier Fisketjønn.

Følgende scenarier er de mest sannsynlige:

Å starte 2023-cupen etter finalen i mai, som blir noe senere enn «normalår» og fullføre med finalen i 2023. Fortsette med å dele cupen i to, over to kalenderår – med de første rundene i 2023 og avslutningen i 2024. Ikke spille cupen i det hele tatt.

– Grunnen til at det vurderes, går på tid til rådighet og tett terminliste. Akkurat nå vil jeg ikke utelukke noe som helst. Det er mange meninger, sier Fisketjønn og påpeker at en vesentlig del er et «etterslep» av coronapandemien, som gjør terminlisten trangere.

Fra 2024 blir det enda dårligere plass. Da endrer Det europeiske fotballforbundet (UEFA) strukturen i gruppespillene i Champions League, Europa League og Europa Conference League og øker kampantallet der.

– Det legger beslag på ytterligere to midtuker. Vi vet ikke hvordan det blir seende ut i 2024, men det er signalisert at Europa League og Europa Conference League kanskje skal ha egne uker, uten Champions League-kamper, der disse turneringene skal skinne alene. Men dette vet vi ikke helt sikkert ennå, forteller Fisketjønn.

Blant klubbene der VG har tatt cuptempen er svarene samstemte:

– Odd mener at cupen 2023 skal gjennomføres. Med finale i 2023. Vi gjenreiser ikke cupen med å hoppe over ett år, sier daglig leder Einar Håndlykken.

Han går ikke med på at terminlisten er for trang.

– Det får de til, hvis de prøver hardt nok. Hvis det innebærer at europacuplagene får hardt program, må de heller prioritere hvilke turneringer de satser på. Det hadde jeg også ment hvis vi var der. Det er bare å se til England. De får heller ikke stilt sitt beste lag i alle turneringer, sier sjefen for den ene av de to klubbene med flest cupmesterskap (12) i Norge.

Rosenborg er den andre – og styreleder Cecilie Gotaas Johnsen er helt på linje med Odd: De ønsker cup i 2023, og at turneringen fullføres i løpet av kalenderåret. Det samme gjør styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm.

– Vi ønsker å komme tilbake til den rytmen der cupfinalen avslutter sesongen, sier Kokkim.

– Hva tenker du om at det kan være et alternativ å droppe cupen i 2023?

– Jeg skjønner ikke at det skal være et alternativ, svarer Lillestrøm-lederen.

– Vålerenga mener at cupen bør spilles på tradisjonelt vis, innenfor kalenderåret og med finalen som siste kamp i sesongen. Mitt inntrykk er at de fleste eliteserieklubbene deler vårt synspunkt, så vi får håpe det blir resultatet, supplerer styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i Vålerenga.

Leif Øverland i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, der de 32 klubbene i Eliteserien og Obosligaen er medlemmer, sier det er ulike synspunkter rundt cupen.

– Det er stor forståelse for at dette er komplekst. Vi har etterslep etter pandemien, og jeg opplever at vi har en god prosess på å jobbe frem to-tre alternativer, sier Øverland.

– Er det sånn at noen ønsker cupen 2023 ikke blir spilt?

– Vi har ingen meningsmåling knyttet til det. Jeg opplever at klubbene ser kompleksiteten og er opptatt at vi ser på alternativer, svarer direktøren i Norsk Toppfotball.

