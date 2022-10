Trossard spolerte Liverpools snuoperasjon: Scoret hat trick på Anfield

(Liverpool – Brighton 3–3) Liverpool snudde kampen etter Brightons sjokkstart, men så stilnet Leandro Trossard (27) Anfield med sitt tredje mål for dagen.

Liverpool trengte en seier for å melde seg på igjen i tetkampen i Premier League, men det ble nok en nedtur for Jürgen Klopps menn lørdag ettermiddag.

Med uavgjort hjemme mot Brighton har de nå kun ti poeng etter syv kamper og har hele elleve poeng opp til ligaleder Arsenal (som har spilt én kamp mer) og syv poeng opp til Manchester City.

I de to neste ligakampene er det nettopp Arsenal (b) og Manchester City (h) som venter for Liverpool.

– Det er fryktelig skuffende forsvarsspill fra Liverpool og det blir ikke noe Champions League hvis de fortsetter slik, sier Steffen Iversen i Viaplays studio etter kampen.

TREMÅLSSCORER: Leandro Trossard (venstre) jubler sammen med Joël Veltman etter å ha utlignet til 3–3. Brighton har med det én seier og to uavgjorte kamper på de siste tre bortekampene mot Liverpool.

Hjemme mot Brighton slapp Liverpool for femte gang på syv kamper i Premier League inn kampens første mål. Trossard scoret kampens første mål allerede før det var spilt fire minutter, og før 20 minutter var spilt hadde samme mann doblet Brightons ledelse – en ledelse som på ingen måte var ufortjent.

To mål fra Roberto Firmino og et selvmål fra Adam Webster gjorde at Liverpool ledet 3–2 etter en drøy time, men Trossard ville ikke reise tomhendt fra Liverpool og sørget for uavgjort med sitt tredje mål for dagen syv minutter før slutt.

– Det er åpenbart alltid fint hvis du kan score, spesielt tre på Anfield. Vi er skuffet over at vi ikke holdt nullen, men det er godt å få et poeng her. Det er alltid vanskelig, sier Trossard ifølge BBC.

Ifølge Sky Sports er Trossard kun den tredje spilleren som har scoret hat trick borte mot Liverpool i Premier League:

På grunn av dødsfallet til dronning Elizabeth, fikk både Liverpool og Brighton to kamper utsatt. Deretter fulgte landslagsperioden og lørdagens kamp var dermed lagenes første Premier League-kamp på fire uker.

For Liverpool har det gitt dem noe tid til å snu en treg sesongstart, hvor de i Premier League har blitt fraløpt i hver eneste kamp.

For Brighton var det deres første kamp under ledelse av italienske Roberto De Zerbi, som har overtatt som manager etter at Graham Potter tok over plassen til Thomas Tuchel i Chelsea.

fullskjerm neste NY MANN PÅ SIDELINJEN: Roberto De Zerbi var godt inne på Anfield-matten etter kampens første scoring. 1 av 2 Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Ut fra start så det ut til at det var Brighton som hadde brukt de ukene best. Allerede før fire minutter var spilt fintet Trossard seg fri fra Trent Alexander-Arnold inne i feltet og avsluttet sikkert i mål.

Bortelaget hadde flere gode sjanser i minuttene som fulgte og etter 17 minutters spill kom den andre scoringen.

Alexander-Arnold mistet ballen inne på egen halvdel og Brighton nølte ikke. Igjen kom Trossard seg fri, og igjen satte han ballen sikkert forbi Alisson.

PÅ ETTERSKUDD: Trent Alexander-Arnold (sittende på kne) måtte se at Leandro Trossard sendte Brighton i ledelsen.

– Det er en grunn til at Arnold ikke er med i den engelske troppen lenger. Her gjør han nok en feil, sa Steffen Iversen om Brightons andre scoring.

Liverpools høyreback ble vraket fra den engelske troppen mot Tyskland tidligere denne uken, til fordel for Kieran Trippier. Liverpool-manager Jürgen Klopp tok Liverpool-profilen i forsvar i forkant av lørdagens kamp, og etter hvert løftet både han og resten av Liverpool-laget seg.

Roberto Firmino reduserte før pause – et mål som først ble annullert for offside, men som VAR grep inn og godkjente.

TENTE HÅPET: Roberto Firmino scoret to mål for Liverpool. Her etter 1–2-scoringen.

Samme mann utlignet tidlig i den andre omgangen og snuoperasjonen ble fullført etter et selvmål fra Adam Webster etter en drøy time, etter en svak utboksing fra keeper Robert Sánchez.

Det var Liverpools sjette scoring etter hjørnespark i Premier League denne sesongen, og en scoring som så ut til å sikre en viktig Liverpool-seier. Men så dukket Trossard opp i feltet igjen og utlignet til 3–3 i sluttminuttene.

