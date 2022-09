Moe avlyste festen etter «gullseieren» mot Glimt: – Får spare den

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Molde 1–4) Kjell Inge Røkke gliste på benken, Molde løp Bodø/Glimt i filler og med 4–1 leder de Eliteserien med ti poeng. Men trener Erling Moe avlyste feiringen.

PÅ BENKEN: En smørblid Kjell Inge Røkke var en tur innom Molde-benken helt på tampen av kampen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Vi får spare det passende anledning. Vi må hjem og gjøre jobben i morgen, fastslår Moldes suksesstrener etter å ha utklasset Bodø/Glimt på Aspmyra – og gliser godt når VG spør om Moldes økonomiske støttespiller i mer enn 30 år lovet en fest på favorittlaget sitt etter å ha besøkt Molde-benken under «seriefinalen».

Moldes statistikk mot Bodø/Glimt etter lørdagens 4–1-seier er også til å smile av, iallfall for Erling Moe: Siden sølvsesongen 2019, hvor Bodø/Glimt for alvor etablerte seg som et topplag i Eliteserien hadde de bare tapt fem hjemmekamper før lørdagens toppoppgjør. Der kom det femte tapet på 74 hjemmekamper i alle turneringer i dette tidsrommet. Tre av de har kommet mot nettopp Molde.

– Det er to gode lag. Vi har både tapt og vunnet mot dem. Det er tøffe kamper. Når vi klarer å få satt en sånn go i laget, er vi vanskelige. Vi er tålmodige. Det er en nøkkel mot et så godt lag, sier treneren om hvorfor laget hans er blitt Glimt-spesialister.

– Vi har hatt god kontroll på dem, både her og på Aker og i cupfinalen. Vi vet vi kan straffe dem, sier tomålsscorer Magnus Kaasa til VG.

Med raske angrep og kontraball dundrer Molde mot nytt seriegull, klubbens femte på bare 11 år. Romsdalingene har ikke tapt på fremmed gress denne sesongen og er nå ubeseiret på 16 strake kamper (14–2–0) i Eliteserien. Og poengtapene er kommet mot HamKam og Jerv...

– Utrolig sterk kamp. VI spiller dem ut av kampen. De vet ikke helt hva de skal gjøre med taktikken vår. Fantastisk kamp av hele laget, sier Ola Brynhildsen til Discovery.

Angriperen kom inn som innbytter og fastsatte sluttresultatet til 4–1 etter en mønsterkontring av Molde. Likevel ville han ikke ta av – som et brent barn av 2021-ilden:

– Vi var litt kjepphøye i fjor da vi ledet med åtte poeng etter å ha slått Glimt her. Vi må ned på jorden igjen, understreker Brynhildsen.

Kaasa avviser også at dette avgjorde Eliteserien 2022.

– Det er mange poeng å spille om, påpeker telemarkingen.

Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes påstår han ikke tenker på om seriegullet forsvant med 1–4-nederlaget på Aspmyra.

– De (Molde) er veldig gode på å slå veldig, veldig lange baller, så ta andreballene og fylle på. Så har de to veldig gode spillere i Eikrem og Fofana. Det er der vi slipper inn målene. Vi klarer ikke rive og slite dem bredt slik vi vil. Det er ute bredt det er muligheter, men der klarer vi ikke å skape noe, analyserer Saltnes.

PÅ TOPP: Markus Kaasa, Sivert Mannsverk og Magnus Wolff Eikrem feirer perlescoringen til Emil Breivik (nummer 25) som ga 2–1 bare sekunder før pause.

Det startet riktignok med feststemning med fullsatt bane og 8000 høylydte nordlendinger heiet byens helter ut på banen, og Glimt-spillerne nølte ikke med å storme i angrep i toppkampen mot Molde.

Hjemvendte Patrick Berg ble kastet rett inn i startoppstillingen i comebacket av Kjetil Knutsen og begynte umiddelbart å strø pasninger i god gammel stil. Men etter en lovende innledning kom kampens første nedtur for Glimt.

Amahl Pellegrino satte seg ned på gresset etter fem minutter med det som så ut som en strekkskade. Kantspilleren forsøkte å fortsette, men et kvarter senere måtte han gi opp og storsigneringen Alfred Grønbæk kom inn.

Moldes forsvar – for dagen en fembacksrekke – sto kompakt og disiplinert imot Glimts beleiring av deres banehalvdel før pause. For selv om ballen for det meste tilhørte de gulkledde, skapte hjemmelaget uvanlig få sjanser. Nærmest var Hugo Vetlesen med en kanonkule fra utenfor 16-meteren, men det var i motsatt ende av banen det smalt først.

Det startet med at Magnus Wolff Eikrem mottok ballen ute på høyrekanten. Kapteinen både fikk og tok seg god tid, og siktet mot Markus Kaasa i boksen. Der dro han av Vetlesen og banket ballen via Marius Høibråten i mål.

Glimt samlet seg i en sirkel og etter en rask peptalk tok kampen fullstendig fyr.

SAMLING I BÅNN: Glimt-leiren tar en liten peptalk.

Først kranglet Isak Helstad Amundsen inn utligningen to minutter på overtid av omgangen. Sjansen kom etter et innlegg fra Grønbæk med adresse Høibråten. Han nikket ned til stopperkollegaen som fra kloss hold fikk pirket ballen inn.

Ett minutt senere sendte Emil Breivik Molde til pause med ledelse – og det på spektakulært vis. Midtbanespilleren dunket til med yttersiden av foten på halvspretten og hele Aspmyra så ballen suse utagbart i nettet. En drømmescoring.

– Det er vanskelig å forsikre seg mot trolldom, mente Discoverys kommentator Christian Gauseth.

Med vind i seilene kom Molde ut i hundre etter pause. Men et ras av sjanser resulterte utrolig nok ikke i flere mål. Kristoffer Haugen var svært nære ved et par anledninger, mens David Fofana kom alene mot keeper etter en stor enkeltmannsprestasjon.

Men det var behov for Kaasa nok en gang. Nesten med en kopi av sin første scoring, økte han Moldes ledelse. Nok en gang var han kald med ballen i boksen. Midtbanespilleren dro av både Brice Wembangomo og Ulrik Saltnes, før han curlet ballen i mål.

En ordentlig trøkk for seiersvante nordlendinger, og verre skulle det bli. For ti minutter før slutt kontret Molde vertene i senk. Magnus Grødem førte ballen fremover med firsprang og spilte Ola Brynhildsen alene mot keeper. Enkelt til 4–1 på Aspmyra.

– Det begynner å ligne på en ydmykelse! Det er nærmest et sjokkartet resultat i Bodø! ropte kommentator Kenneth Fredheim.

– Hvilken maktdemonstrasjon av Erling Moes menn!

Kommende torsdag venter nederlandske PSV på bortebane i Europa League for Glimt. Molde møter Shamrock Rovers i Conference League to dager før.