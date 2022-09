Antidoping Norge presenterte løsning på antidopingkrisen

Antidoping Norge og Kulturdepartementet har kommet frem til en løsning som forhåpentligvis skal få Norge ut av antidopingkrisen i idretten.

Antidoping Norge har utarbeidet et skjema som gjør at Idrettsforbundet ved president Berit Kjøll kan begynne å innhente samtykke til dopingtesting av mindreårige. Foto: Geir Olsen / NTB

Særnorsk lovgivning gir ikke Antidoping Norge muligheten til å dopingteste idrettsutøvere i aldersgruppen 15 til 18 år uten foreldrenes samtykke. Det innebærer at Norge i øyeblikket er i utakt med regelverket til Det internasjonale antidopingbyrået (Wada). Fristen på å komme med en løsning på problemet er 9. september, etter det NTB har fått opplyst.

Krisen har preget norsk idrett den siste tiden, og partene har jobbet hardt for å komme til en løsning.

Nå har Antidoping Norge (ADNO) utarbeidet et samtykkeskjema som særforbundene og enkelte toppklubber får i oppgave å sende ut til alle foresatte med kort svarfrist til mindreårige toppidrettsutøvere og som omfattes av Antidoping Norges toppidrettsdefinisjon, skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

– Den midlertidige løsningen vil sikre at vårt nasjonale antidopingbyrå fortsatt opptrer i samsvar med Wadas antidopingregelverk. Samtidig må vi fortsette å jobbe for en langsiktig løsning gjennom lovgivning slik at mindreårige i alderen 15–18 år får selvstendig samtykkekompetanse, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil starte umiddelbart

Så snart samtykket fra foresatte er mottatt vil disse fremsendes til Antidoping Norge slik at testing av mindreårige utøvere kan starte umiddelbart.

Dersom utøvere ikke har samtykke fra foresatte, vil disse utøverne kunne sanksjoneres for brudd på antidopingbestemmelsene, i tråd med idrettens regelverk.

– Vi er glade for at det arbeidet som er nedlagt den siste uken har gitt en god kortsiktig løsning. Fra nå av må mindreårige toppidrettsutøvere ha samtykke fra sine foresatte til dopingtesting før de kan delta i idrettsaktivitet, sier styreleder i ADNO Thorhild Widvey.

ADNO vil nå utarbeide en forskrift som vil tre i kraft i løpet av kort tid. Så vil de presentere løsningen og en tidsplan for gjennomføring for Wada.

Konsekvenser

Muligheten for dopingtesting ved foreldres samtykke er ikke ny, men det norske regelverket har hatt som konsekvens at utøvere i denne aldersgruppen i praksis ikke er blitt testet de to siste årene.

Konsekvensen av det kunne i verste fall bli at norske utøvere ikke fikk delta i internasjonale mesterskap, og at Norge ikke kunne være vertskap for internasjonale arrangementer.

Torsdag sist uke møttes Norges idrettsforbund, Antidoping Norge og Kulturdepartementet for å utrede spørsmålet.