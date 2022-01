Zuccarello tangerte rekord i storseier

(Minnesota Wild – Montreal Canadiens 8–2) Mats Zuccarello (34) er i sitt livs form og noterte seg for to nye målpoeng hjemme mot Montreal Canadiens.

SCORING: Mats Zuccarello (midten) scoret sitt 12. for mål for sesongen.

Helt på tampen av den andre perioden scoret Mats Zuccarello sitt 12. mål for sesongen. Nordmannen fikk ikke den beste pasningen fra rekkekamerat Kirill Kaprizov, men fikk lagt pucken til rette med foten. Fra nærmest død vinkel skjøt han smart opp i skulderen til keeper Cayden Primeau og i mål. Wilds gikk i garderoben med en 5–1-ledelse, og hjemmelagets storspill fortsatte i sluttperioden.

Der noterte Zuccarello og samme Kaprizov seg for en målgivende pasning da Matt Boldy la på til 6–2, og kampen endte til slutt med en overbevisende 8–2-seier til Wilds, som nå har vunnet seks av de syv siste kampene de har spilt.

Og mye av æren skal nettopp Zuccarello ha for det – for aldri har nordmannen plukket flere poeng enn nå. Med de to poengene i tirsdagens kamp, står han nå med poeng i ni kamper på rad. Totalt har det blitt hele 16 målpoeng på de ni kampene, hvorav 11 av dem har kommet i de siste fem kampene.

Rekken på ni kamper på rad med målpoeng er en tangering av Zuccarellos personlige rekord i NHL.

Den forrige rekordrekken var i 2019, da han startet året helt forrykende for New York Rangers med ni kamper på rad med poeng fra 12. januar til 6. februar. Den gang hadde han 15 poeng på de ni kampene, og hadde en poengløs kamp mot Calgary Flames, før han hadde ytterligere syv poeng på de neste fire kampene.

I tillegg til å tangere rekorden med antall kamper på rad med poeng, forlenget Zuccarello sin egen rekord for flest kamper på rad med to eller flere poeng. Nordmannen har nå hele fem kamper på rad med minst to målpoeng.

Totalt står Zuccarello med 38 målpoeng (12 scoringer og 26 målgivende pasninger) på 32 kamper, et snitt på 1,19 poeng per kamp.

34-åringen har aldri tidligere avsluttet en sesong med et snitt på over ett poeng per kamp, og har allerede etter 32 kamper passert de to foregående sesongene han hadde i Wild (37 poeng på 65 kamper i 2019/20 og 35 poeng på 42 kamper i 2020/21). Zuccarellos poengrekord i en grunnspillsesong er fra 2015/16, da han endte på 61 målpoeng for New York Rangers.

Kun Kaprizov (17 mål og 30 målgivende pasninger) har flere målpoeng enn Zuccarello for Minnesota-laget denne sesongen. Kaprizov hadde to målgivende pasninger i nattens kamp og nådde dermed 100 målpoeng i NHL i karrieren. Det har han klart på kun 92 kamper. I likhet med Zuccarello, har Kaprizov målpoeng i ni kamper på rad.

Den neste kampen for Zuccarello og Wild er borte mot gamleklubben New York Rangers 28. januar. Wild ligger nå på fjerdeplass i Western Conference, men kan ved seier i lagets hengekamper ta seg opp på annenplass bak Colorado Avalanche.