Moss-heltene om Eggen: – Snudde byen på hodet

Nils Arne Eggen huskes best for oppturene som trener for Rosenborg, men det var i Moss hans «moderne» eventyr startet.

GJENFORENT: I 2017 tok Nils Arne Eggen turen til Moss for å møte «gamlegutta» som vant serien i 1987, med Eggen som trener.

Eggen sovnet stille inn natt til onsdag.

– Det var en innmari trist beskjed å få, jeg ble rett og slett ordentlig lei meg. Han var en fantastisk fin mann, og det var i Moss det startet, sier Carsten Bachke til VG. Han spilte for Moss fra 1985 til 1990. I 1986 fikk han en da 45 år gammel Eggen som trener.

Den første sesongen endte med opprykk til 1. divisjon, som den øverste divisjonen het den gangen. Året etter ble Moss seriemester, før Eggen reiste hjem til Trondheim og startet en historisk triumfferd med Rosenborg.

– Det var en helt fantastisk prestasjon. Jeg må si at det hadde vi ikke greid uten Nils Arne, det er jeg helt overbevist om. Han fikk plassert spillerne på de rette plassene og drillet oss inn i 4-3-3-systemet, forteller Bachke.

GOOOOD STEMNING: Fra venstre Jan Kristian Fjærestad, Gjermund Haugeneset og Erland Johnsen koser seg i Nils Arne Eggens selskap i 2017.

I 2017 ble Moss-heltene og Eggen gjenforent i Moss, for å markere at det var 30 år siden de vant serien. Eggen kom i rullestol.

– Det var akkurat som at vi var ferdige med en kamp eller trening. Vi hadde ikke sett hverandre på mange år, mange av oss. Praten gikk rimelig høyt, og det var utrolig at Nils tok turen ned og ble med på feiringen, det var helt fantastisk, forteller Geir Henæs om samlingen.

På gjenforeningen var også Rune Tangen, som spilte under Eggen både i Moss og i Rosenborg.

– Jeg er veldig ydmyk over at jeg har hatt ham som trener. Jeg hadde ham som trener i fem år, i Moss og Rosenborg. Det er desidert de beste årene jeg hadde som fotballspiller, sier Tangen.

MOSSESJEF: Eggen på sidelinjen mot Molde i seriefinalen i 1987.

En rekke spillere og trenere delte onsdag sine historier og hyllet en av Norges største fotballprofiler gjennom tidene. Blant dem som spilte under Eggen i Moss, er det en rekke gode minner å oppdrive.

– Jeg glemmer aldri da vi kom tilbake til Moss og den feiringen som var. Hele Moss var på bena, og det blir kanskje lenge til neste gang, sier Geir Henæs til VG om da Moss ble seriemester i 1987 og legger til:

– Han kom til Moss og snudde byen på hodet.

Henæs spilte for Moss i perioden 1977 til 1988. I 1984 kom Einar Aas tilbake klubben, etter å ha spilt for Bayern München og Nottingham Forest.

– Det skjedde noe alltid når Nils Arne var i nærheten, han hadde et engasjement som imponerte meg voldsomt. Han var på de små detaljene og den store oversikten, minnes Aas.

Tidligere lagkamerat Bachke husker spesielt en situasjon på Moss sitt treningsfelt.

– Vi spilte ofte på små baner, og så skulle Nils Arne stå i mål på en trening. Så kom jeg i en duell og vi kolliderte. Jeg trøkket til så han ble liggende på gresset. Han prøver å reise seg opp for å ta meg. De andre holdt på å le seg i hjel, og jeg spurtet mot gjerdet på den andre siden, forteller Bachke, men like etter kom reasom legger til at like etterpå kom englosen:

– Carsten, jeg er ikke sint på deg, vet du.