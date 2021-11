Presset på Solskjær fortsetter: – Hvor ville de vært uten Ronaldo?

Flere eksperter stille nye, kritiske spørsmål om Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag. Landslagssjef Ståle Solbakken (53) mener kristiansunderen håndterer presset bra.

REDNINGSMANNEN: Ole Gunnar Solskjær takket Cristiano Ronaldo for to scoringer som berget ett meget viktig poeng borte mot Atalanta tirsdag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Han kommer til å leve under det presset så lenge han har den jobben der. Det virker som han hviler i seg selv på det, sier Solbakken.

I dialog med VG forteller Norges landslagssjef at han snakker jevnlig med Solskjær, hvor de deler erfaringer. Den siste tiden har det versert rykter om at sistnevnte har vært nær ved å bli erstattet som United-manager.

Solbakken konstaterer på sin side følgende:

– Ole Gunnar har en enorm støtte i United. De har gått hånd i hånd sammen i dette. Han er selvfølgelig avhengig av resultater, han som alle andre, men United opptrer annerledes enn Chelsea, Manchester City og Liverpool. De klubbene skal vinne, mens Manchester United skal bygge noe først.

GODE VENNER: Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken møttes til kamp, da United spilte mot FC København i 8-delsfinalen i Europa League forrige sommer.

– Desperate

0–5-tapet for Liverpool foran øyene på et oppgitt Old Trafford-publikum førte til intense spekulasjoner rundt Solskjærs fremtid, men ingenting skjedde. Solskjær fortsatte i jobben, tok taktiske grep og slo hardt tilbake med 3–0-seieren over Tottenham i London sist helg.

Tirsdag var de røde djevlene hans to ganger i trøbbel i Champions League mot Atalanta. Like mange ganger scoret Ronaldo og holdt den engelske storklubben på kurs mot utslagsrundene av turneringen.

Likevel fortsetter supportere og eksperter å stille kritiske spørsmål om Solskjær og hans lag.

– Hvor ville de vært uten Ronaldo? spør BT Sport-profilen Rio Ferdinand.

Solskjærs tidligere lagkamerat i United mener de igjen ble berget av Ronaldos ekstreme målteft og at portugiseren alene ikke er i stand til å fortsette med lignende redningsaksjoner.

– Cristiano ønsker å være redningsmannen. Men i det større bildet, for å vinne ligaen og de store titlene, kan de ikke fortsette som dette. Du kan ikke forvente at den ene spilleren skal score mål i det siste minuttet hele veien. Det er hans klasse og karakter, men det handler også litt om flaks. Og den flaksen vil ta slutt på et tidspunkt. Det vil skje at de kjemper for å komme tilbake i en kamp og at Ronaldo ikke klarer å gjøre dette, sier Ferdinand og fortsetter:

– United manglet kontroll. Mot Tottenham var det den første gangen denne sesongen at jeg tenkte at de faktisk har kontroll. I dag var det tilbake til et lag som ikke fungerte godt i det hele tatt. De virket forvirret. De virket desperate. Med alt det talentet de har i garderoben, burde det ikke være sånn.

Han får støtte av tidligere Liverpool- og England-angriper Peter Crouch (40).

– Uten Ronaldos mål er United ute av gruppen. Og dette er en gruppe det gamle Manchester United ville surfet gjennom. Med spillerne de har nå, bør de være en utfordrer til Premier League- og Champions League-tittelen. Hvorfor er de ikke det? Hvorfor er de avhengig av at Ronaldo scorer målene, når jeg mener de har nok kvalitet i gruppen til å være oppe der med Liverpool og Manchester City?

Ronaldo har scoret fem av Uniteds åtte Champions League mål og står bak fire av lagets 19 Premier League-nettkjenninger. Rødtrøyene ligger på 5. plass i serien og på 2. plass i Europas gjeveste klubbturnering.

Selv har Solskjær nylig sagt følgende om kritikken mot ham:

– Kritikk kan få deg til å tvile på deg selv, eller du kan stå opp for deg selv. Jeg har alltid likt det, det er bare å fortsette med det. Vi har alle forskjellige jobber, og det er jobb deres å si sin mening. Jeg er ikke her for å kjempe med noen.

Solbakken om støyen

Norges landslagssjef har vært manager for klubber som FC København, engelske Wolverhampton og tyske Köln. Til tross for 53-åringens imponerende trenerkarriere og suksess, har han opplevd å få sparken i alle sammen.

Solbakken har kjent mekanismene som råder i fotballen på kroppen flere ganger.

– Jeg vet ikke om jeg kan sammenligne, men det som er fordelen i England, er at du er litt inngjerdet. Du har bare pressekonferansene. Jeg hadde ett år i Köln hvor det var 2000–3000 tilskuere på hver trening. De buet og skrek. Og så skulle jeg forbi 15 journalister hver dag, sier Solbakken.

– Men Ole Gunnar har en av verdens største idrettsjobber. Så det er umulig å stenge alt ute. Vi kan jo diskutere noen ting og dele erfaringer. Selv om jeg har vært langt unna å trene Manchester United.

PS: Lørdag klokken 13.30 venter en ny storkamp, når Manchester City kommer til Old Trafford.