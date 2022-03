Sandvolleyballdamene dropper bikinien

De norske sandvolleyballdamene vil bli de første i verden til å ikke spille i bikini gjennom den kommende sesongen.

BYTTER TIL SHORTS: Emilie Olimstad i aksjon med shorts i stedet for bikini.

– Alle i verdensturneringen spiller i bikini og det tror jeg har mye med kulturen å gjøre, sier den norske landslagsspilleren i sandvolleyball Sunniva Helland-Hansen.

De norske sandvolleyballdamene vil bli de første i verden til å spille i shorts gjennom hele sesongen. Damene ønsker å ta et tydelig standpunkt – og velge bort bikinien.

– Vi ønsker å inspirere og fremme valgfriheten for kvinner i idretten, sier Helland-Hansen.

De vil spille i shorts fra første turnering i år og gjennom hele OL-kvalifiseringen frem til et eventuelt Paris 2023.

– Under EM i beachhåndball i fjor fikk de norske damene en bot på omtrent 15.000 kroner for å ha brukt shorts. Herrene får spille i lange shorts derimot, fortsetter Helland-Hansen.

I november kunngjorde Det internasjonale håndballforbundet at den omstridte bikiniregelen fjernes.

For sandvolleyballdamene har det imidlertid vært lov å bruke shorts siden begynnelsen av 2000-tallet. Men de fleste spiller i bikini. Damelaget spilte i shorts under EM i fjor for å støtte strandhåndballdamene.

– Vi får se hvordan det utvikler seg, men vi håper at det over tid vil bli mer fokus på prestasjonene fremfor antrekket, sier Helland-Hansen.

DET VANLIGE ANTREKKET: Emilie Olimstad i sin vante bikini.

Vil dempe kroppspresset

–Jeg har vært en ung jente selv, og jeg håper at vi kan nå ut til et ungt publikum som kan se at det å spille i shorts er et alternativ. Du kan spille akkurat like bra i shorts som i bikini, selv om trenden har vært at en spiller i bikini, sier Helland-Hansen.

24-åringen legger ikke skjul på at de har et miljø som er kjent for kroppspress. Hun håper imidlertid at flere valgmuligheter rundt klesvalg, og synligheten rundt det, kan bidra til å dempe presset.

– Jeg tror alle mennesker kjenner på et visst kroppspress, og en har gode og dårlige dager. Det er noen dager det passer bedre med shorts enn med en «mini bikinitruse».

– Vi tenker at kvinner – i alle idretter – burde få spille og konkurrere i det de er komfortable i, sier Helland-Hansen.

Fikk pris for årets forbilde

– Jeg synes det er veldig bra at det er flere som er med og viser at vi ikke synes det er greit at vi må spille i truse og at man skal vise at vi ikke er noen kroppsobjekter, sier beachhåndballspilleren Katinka Haltvik da hun får vite at sandvolleyballdamene skal spille i shorts i de kommende sesongen.

Haltvik mottok prisen for «årets forbilde» på Idrettsgallaen i januar på vegne av beachhåndballlandslaget som kjempet for å bli kvitt kravet om å spille i bikini.

Katinka Haltvik som tar i mot prisen under Idrettsgallaen 2022.

Hun forteller at håndballspillerne skal spille i shorts og singlet denne sesongen. Haltvik er ikke helt fornøyd med klesreglementet helt enda.

– Jeg skulle gjerne hatt med enda flere valgmuligheter med tanke på religion for eksempel. Vi har ikke fått vite noe om en kan få spille med en heldekkende drakt.

Hun tror likevel at valgmuligheten til å kunne bruke shorts og singlet demper kroppspresset og styrker sporten som et fristed, hvor en skal slippe å tenke for mye på kropp.