Stortalentet blomstrer etter Knutsens grep: – Han blir et monster

BODØ (VG) Legens sjokkbeskjed gjorde at han trodde fotballkarrieren var over. Nå er Joel Mvuka (19) i ferd med å eksplodere – mye takket være en liten justering fra trener Kjetil Knutsen (53).

BRENNHET: Joel Mvuka danset seg forbi sine motstandere fra litauiske Žalgiris.

Med fotrappe retningsforandringer og helfrekke finter er 19-åringen et sant mareritt for forsvarsspillerne. Den siste tiden har han gått fra å være en uslipt diamant, til å bli en av Bodø/Glimts aller blankeste juveler.

– Det er først og fremst fordi han har kommet på den siden som jeg har vært overbevist om at han er best på. Det er høyre, for da forenkler han spillet litt. Han går ikke bare inn i «sekken», han kan utfordre innover, han kan utfordre ut og han er mer gjennombruddshissig, mener Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

– Jeg er mer uforutsigbar på høyresiden, da kan jeg gå både ut og inn. Jeg, Alfons (Sampsted) og Hugo (Vetlesen) har bra relasjoner, sier Mvuka selv.

Med fem målgivende pasninger på de fem siste seriekampene har kanten stilnet praten om savnet av Ola Solbakken. I 5–0-seieren mot Žalgiris var han nok en gang glitrende, selv om han gikk av banen uten målpoeng.

– Jeg har fått selvtillit, og da ser jeg bra ut. Jeg skulle hatt to-tre mål, men jeg får overtenning foran mål, sier den lavmælte bergenseren.

Det ble heller ingen målpoeng i 7–0-seieren over Odd lørdag, men han ble likevel belønnet med en syver på VG-børsen.

For Joel Mvuka er det ingen selvfølge at han i det hele tatt spiller fotball. På en rutinemessig sjekk på Marbella i 2020 fikk det daværende Åsane-talentet beskjed om at det var noe som ikke stemte med EKG-en hans.

Etter et døgn med en måler som fulgte hver minste bevegelse på hjertet hans, kom den nedslående beskjeden: Fotballkarrieren var over før den hadde begynt. Det trodde han i hvert fall selv.

– Jeg gjorde ingenting på ett år. Det var tøft. Det er veldig godt å være tilbake, sier Mvuka.

Etter en prat med spesialister fikk han beskjed om at det var et avvik som gjorde at han måtte legge opp.

Redningsmannen dukket opp i Tanzania. Etter flere undersøkelser hos legen som var spesialist på afrikanske idrettsutøvere, viste det seg at det hele berodde på en misforståelse.

– Prøvene ble sendt til Dar-Es-Salaam og han kunne ikke finne noen avvik. Det viste seg at hjertet hos afrikanske mennesker, særlig idrettsutøvere utvikler seg litt annerledes enn hjertet til for eksempel europeerne, forklarer han. Dermed vil også hjerterytmen være noe annerledes, uttalte Mvuka til Glimt.no da han signerte for nordlendingene.

VÆR HILSET: Joel Mvuka har for alvor presentert seg for Bodø/Glimt-fansen, her etter to målgivende pasninger i Aalesund.

Det som var uvanlig i Norge, var helt vanlig i Afrika. Legene i Norge hadde bare ikke nok data å sammenligne med.

Mvuka er ikke syk, og har aldri vært syk. Og nå er også fotballkarrieren i ferd med å få rakettfart.

– Jeg håper ikke den stopper noe sted. Det er bare å fortsette å jobbe hardt, så kommer det, sier Mvuka til VG.

– Det er fortsatt noe i spillet hans som vi må forbedre. Han må kunne avslutte med høyre, han må kunne avslutte med venstre – og være mer i balanse når han avslutter, sier Knutsen.

Mvuka viste tidlig frem hva han er i stand til:

Han rådførte seg med tidligere Åsane-trener Sindre Tjelmeland, som nå er trener i Start, før han hentet stortalentet til Bodø.

– Det var ikke vanskelig å se kvalitetene i guttene. Det er ung gutt, en sulten gutt som elsker å spille fotball, og det var en signering som vi mente passet til Glimt. Alle bruker litt tid til å akklimatisere seg, men så har vi fått en voldsom utvikling de siste månedene.

Også lagkameratene er overbevist om at vi ennå ikke har sett det aller beste av 19-åringen.

– Joel er en kraftpakke av de sjeldne. Det er kun ett menneske som kan stoppe ham, tror jeg, og det er ham selv. Foreløpig klarer han å stoppe seg selv ganske ofte, men når han lærer å stoppe seg selv bare litt, så blir han et monster, sier lagkaptein Ulrik Saltnes.

– Han har alltid vært et råtalent. Det som er så fint med Joel er at han er en veldig ærlig spiller som står på 110 prosent hver dag, og så er han åpen for å få innspill fra spillere med mer erfaring, sier midtstopper Marius Høibråten.

Returoppgjøret mot Žalgiris venter på tirsdag. I neste runde av Champions League møter Glimt vinneren av Dinamo Zagreb og Ludogorets i Champions League-playoff, som er siste hinder før et eventuelt gruppespill.

Publisert Publisert: 7. august 2022 02:57