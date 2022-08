Erik ten Hag om Ronaldos oppførsel: – Dette er uakseptabelt

I et ferskt Viaplay-intervju forteller Manchester United-manager Erik ten Hag at United-spillernes tidlige exit fra søndagens kamp mot Rayo Vallecano er uakseptabel.

LITE FORNØYD: Erik ten Hag er lite fornøyd med United-spillernes tidlige exit fra treningskampen mot Rayo Vallecano.

Eirik Heggdal Evensen, VG

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg godtar på ingen måte dette. Dette er uakseptabelt. Vi er et lag, og da blir du værende til kampen er over, sier United-manageren til den nederlandske kanalen.

Søndag møtte Manchester United Rayo Vallecano til oppkjøringskamp.

Ronaldo var blant spillerne som startet kampen. Etter 45 minutter ble han imidlertid byttet ut.

Like etter ble han avbildet av supportere utenfor Old Trafford før kampen var over.

Ronaldo var en av flere United-spillere som forlot stadion før kampslutt.

I etterkant av kampen hevdet Sky Sports at Ronaldo hadde fått klarsignal til å kunne reise hjem etter kampen. I intervjuet med Viaplay er ten Hag nå tydelig på at det ikke stemmer.

Den tidlige exiten skjedde dagen etter at United-laget spilte oppkjøringskamp mot Atletico Madrid på Ullevaal Stadion.

Det var imidlertid uten Ronaldo, som heller ikke var med på klubbens oppkjøringsturne i Asia og Australia grunnet familiære årsaker.

Tirsdag forrige uke hadde portugiseren et møte med manager Erik ten Hag angående fremtiden. Men om storscoreren blir i klubben eller ikke, er fortsatt i det blå, ifølge velinformerte The Athletic.

Superstjernen har denne sommeren vært sterkt linket vekk fra de røde djevlene.

Ronaldo skal blant annet ha ønsket seg vekk ettersom United ikke klarte å kvalifisere seg for Champions League den kommende sesongen.

Etter kampen publiserte imidlertid superstjernen følgende bilde på Instagram, med tittelen «Glad for å være tilbake!»