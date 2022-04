Välbe innrømmer doping-fritak for Bolsjunov

Jelena Välbe erkjenner at Aleksandr Bolsjunov har brukt et middel på dopinglista før forrige sesong – etter å ha fått medisinsk fritak.

OL-HELT: Aleksandr Bolsjunov med den russiske skipresident Jelena Välbe under en pressekonferanse i Seefeld 2019.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe er blant de sterkeste kritikerne av medisinske fritak fra antidoping-reglene, som hun tidligere har omtalt som «legalisert doping».

Nå sier hun at den største stjernen Aleksandr Bolsjunov, som tok tre gull og fem medaljer totalt i vinterens OL, måtte benytte seg av et slikt fritak fra reglene som skal forhindre doping i internasjonal idrett.

– Denne sesongen fikk Bolsjunov en TUE (fritak fra dopingreglene). Det var ikke engang nødvendig, siden vi ikke var i konkurransesesong. Han hadde problemer med tennene, og det var et middel som kunne brukes under operasjonen, sier Välbe til OL-vinneren Alla Shishkina i et TV-intervju, ifølge den russiske avisen Championat.

Hun sier at hun velger å fortelle om dette for å unngå ryktespredning.

Medisinske fritak fra de internasjonale antidopingreglene kan søkes om på vegne av utøvere, og det gis utelukkende om stoffet brukes for å få en utøver frisk – ikke for å oppnå en fordel.

Ifølge Välbe mente legene i dette tilfellet at en TUE ikke var nødvendig, men at de gjorde det likevel – uten å oppgi hvilket stoff det gjaldt.

Den russiske OL-mesteren Bolsjunov måtte opereres to ganger i forkant av sesongen, etter betennelse i tannkjøttet og øvrige problemer i overkjeven. Det er disse operasjonene Välbe sikter til.

– Aleksandr behandler dette veldig strengt, slik at det, Gud forby, ikke skjer noe. Men det var bare én gang. Ingen skulle noen gang fornye noe, sier hun.

Välbe er selv blant de skarpeste kritikerne av slike medisinske unntak, og hun har flere ganger rettet verbal skyts mot Norge for hvordan hun mener norske løpere brukte astmamedisin.

Martin Johnsrud Sundby er blant de som har fått kritikk fra Välbe, allerede før han sommeren 2016 ble utestengt i to måneder på grunn av for høye verdier med astmamedisin.

Også Marit Bjørgen har hatt et slikt fritak – og fått samme kritikk fra Välbe, som har ment at syke utøvere bør bli friske og ikke konkurrere.

– Vi var de beste blant de rene, og det er bra. Jeg synes at dette er en skam. Nærmest alle idrettsutøverne har fått unntak av medisinske årsaker til å ta tunge preparater. Jeg skal ikke legge skjul på hva jeg mener: Dette er legalisert doping, sa Välbe etter den norske langrennssuksessen i Seefeld-VM i 2019.