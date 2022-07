Klaveness om Sjögren og ny EM-fiasko: – Vi trenger noe tid

Som elitedirektør var Lise Klaveness den som forlenget avtalen med Martin Sjögren til etter neste års VM. Som fotballpresident kan Klaveness bli den som sparker Sjögren etter nok en EM-fiasko.

Martin Sjögren og det norske kvinnelandslaget fikk det ikke til å stemme i EM. Her sammen med daværende elitedirektør, nå fotballpresident, Lise Klaveness i forbindelse med uttaket av VM-troppen i 2019.

Nå som EM er over – og det allerede i gruppespillet som i Nederland i 2017 – har VG har stilt fotballpresident Klaveness tre spørsmål:

Har dere tillit til Martin Sjögren og hans prosjekt?

Hvordan vurderer fotballpresidenten utviklingen til kvinnelandslaget de siste årene?

Er Martin Sjögren trener i Norges neste kamp (Belgia-Norge 2. september, VM-kvalik)?

Dette er fotballpresidentens svar:

– Vi nådde aldri det nivået vi vet laget har inne på sitt beste. Vi har underprestert i EM. Nå konsentrerer vi oss om arbeidet med å fordøye og evaluere opplevelsene. Her trenger vi noe tid. Disse vurderingene og samtalene må vi ta internt. Vi kommuniserer eksternt når vi er klare til dette, skriver Klaveness i en e-post via fotballforbundets kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

Det er 10 måneder siden Lise Klaveness i rollen som toppfotballsjef valgte å forlenge Martin Sjögrens kontrakt. Den gikk egentlig ut etter mesterskapet her i England.

Fotballpresident Lise Klaveness i samtale med landslagstrener Martin Sjögren på Brightons treningsfelt – før Norge røk ut av EM.

– Martin har kontrakt til etter EM, og når vi kommer til EM så er det to runder igjen av VM-kvaliken. Vi ser disse i sammenheng, slik at det er samme landslagssjef som går inn i et mesterskap som også fullfører VM-kvaliken, var Klaveness sin begrunnelse overfor NRK.

Nå er Klaveness blitt fotballpresident. Og hun leder forbundsstyret som har mandat til å sparke svensken hvis de mener det er det beste for kvinnelandslaget.

Etter EM-exiten har Martin Sjögren vært klar på at han har spillernes tillit og at han «har hatt veldig gode samtaler med spillerne».

– Jeg er veldig motivert til å fortsette. Jeg er overbevist om at denne gruppen kan reise seg fra et slikt nederlag. Det har vi gjort før, sa han til VG.

Dagen etter tapet mot Østerrike som sendte Norge ut av EM, fortalte Sjögren at han hadde snakket med Klaveness.

– Jeg snakker mye med Lise, men vi har ikke snakket om min fremtid, sa svensken da.