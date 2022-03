Raducanu slår tilbake mot sponsorkritikk

Den 19 år gamle tenniskometen Emma Raducanu tilbakeviser beskyldningene om at hun er blitt for opptatt av å håve inn sponsorkontrakter etter at hun vant Grand Slam-turneringen US Open i fjor.

LAR SEG IKKE KUE: Emma Raducanu var ikke blant verdens 300 beste tennisspillere rett før hun vant US Open i fjor høst. Nå får briten kritikk for sin sponsorinnhøsting. Bildet er fra Miami Open for noen dager siden.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Kanskje du bare ser meg signere den og den avtalen. Jeg mener det er ganske villedende, fordi jeg trener fem til seks timer hver dag. Jeg er på treningsanlegget 12 timer hver dag, påpeker hun ifølge The Guardian.

Kritikken av britiske Raducanu som for opptatt av å smi mens jernet er varmt, kom til overflaten igjen da hun tapte for tsjekkiske Katerina Siniakova (25) i Miami Open sist torsdag. I turneringens andre runde, vel på merke. Det betyr at Emma Raducanu ikke får sjansen til å vise seg frem på et raskt hardcourt banedekke før til sommeren.

Nå venter grustennis, som er fremmed for stjerneskuddet.

– Hvis jeg publiserer en melding (i sosiale medier) i bilen på vei til trening, oppfattes det plutselig slik at jeg ikke fokuserer på tennis. Det synes jeg er urettferdig. Men det er noe jeg har lært meg å håndtere, og jeg er blitt mindre nærtagen når det gjelder forstyrrelser utenfra, sier den britiske tenåringen – født i Canada 13. november 2002.

Hun flyttet til Storbritannia da hun var to år gammel.

Emma Raducanus far er fra Romania, moren fra Kina. Hun debuterte på den profesjonelle WTA-touren i juni fjor. Da hun noen måneder senere, i september, vant US Open som 18-åring, ble hun første britiske tennisspiller til å vinne en Grand Slam-tittel siden 1977 – da Virginia Wade vant på hjemmebane i Wimbledon.

Raducanu kom til 4. runde på Wimbledons gress i fjor.

For fire måneder siden ble Radacanu kåret til Årets kvinnelige idrettsutøver av den britiske storavisen Sunday Times. En måned senere ble hun tildelt prisen Årets sportspersonlighet av BBC. Og hun ble tildelt den britiske ordenen MBE (Member of the Order of the British Empire).

Singel-spilleren Raducanu er for øyeblikket ranket som nummer 13 i verden.

Suksessen har kastet av seg i rikelig monn. For en snau uke siden inngikk hun en sponsoravtale med den tyske bilprodusenten Porsche. Tidligere har hun tegnet avtaler med blant andre motehuset Dior, flyselskapet British Airways og teleselskapet Vodafone.