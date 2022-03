King innrømmer frustrasjon: – Det har ikke vært lett

ULLEVAAL STADION (VG) Joshua King (30) måtte vente i to og et halvt år på å starte igjen for landslaget. Da Ståle Solbakken endelig ga ham sjansen, svarte angriperen med hat trick mot Armenia.

FIKK ENDELIG SJANSEN: Joshua King viste seg frem med tre mål på landslaget tirsdag kveld.

– Det har ikke vært lett personlig, sier King på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Romsås-karen var sterkt delaktig i Norges største seier på 30 år med tre scoringer i 9–0-seieren over Armenia. Etter å ha vært landslagets største stjerne i flere år, endret situasjonen seg plutselig for King da typer som Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland fikk gjennombruddene sine.

Fra å ha vært en del av kapteinsteamet under tidligere trener Lars Lägerback, måtte King vente til Solbakkens 14. kamp som landslagssjef før han fikk starte for første gang.

– Det har vært frustrende. Jeg har ikke skjønt hvorfor jeg ikke har startet før nå. Det er mange gode spillere, men jeg har vært overrasket, sier King.

Tirsdag puttet han mål nummer 18, 19 og 20 for Norge. Det sender ham opp på en 9. plass på listen over tidenes mestscorende med flagget på brystet.

30-åringen roser samtidig lagkameratene for kvaliteten deres og forteller at Solbakken er i sin fulle rett til å ta valgene han har gjort.

– Jeg har vært tålmodig. For det eneste du kan gjøre, er å svare på banen, sier King.

– Jeg skjønner at Ståle har en tøff jobb med å velge de 11 som skal starte. Vi har masse gode spillere. Jeg mener at jeg skal starte, men han har vært uenig. Det respekterer jeg. Jeg har vært skuffet, for jeg har vært fast i nesten åtte år, men jeg har ventet på sjansen min. Jeg syns jeg leverte en god prestasjon, med tre mål og én målgivende, sier King etter å ha scoret et mål på straffe og to etter innlegg mot Armenia.

BANG: King smalt inn 2–0 fra straffemerket.

Han forteller at den siste tiden har vært preget av nakke- og hamstring-problemer, men at han nå føler seg bra igjen.

– Det mest sure har vært at jeg har følt at jeg ikke har fått sjansen til å bevise hva jeg kan, men det fikk jeg i dag, sier King.

Solbakken likte også det han så, uten at han kan love en startplass i Nations League-kampene i juni. Landslagssjefen beskriver at det har vært «en omstilling» for King og hans rolle i det nåværende landslaget.

– Man pirker alltid litt i stoltheten til noen av dem. Det gjelder ikke bare Josh. Det gjelder nok Thorsby også, som ikke har spilt et minutt i disse kampene. Men man må ta ut det laget som er best. Josh har trent godt og spilt opp. Det er det man skal gjøre. Det har vært proft og fint, sier Solbakken.

– Men det er viktig at vi har «Josh» med oss, understreker han.