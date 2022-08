Sander Sagosens skadedrama: – Det kunne endt fatalt

TRONDHEIM (VG) Med giftermål og to operasjoner har Sander Sagosen opplevd en berg-og-dal-bane-sommer av dimensjoner. Hele karrieren var i spill etter den første operasjonen av venstre ankel.

PÅ HJEMMEBANE: Sander Sagosen er hjemme i Trondheim og har for alvor startet opptreningen etter operasjonene.

Jostein Overvik, VG

Ole Martin Wold (foto), VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Min tøffeste påkjenning i håndballkarrieren, sier Sander Sagosen til VG.

Solen skinner og Sagosen smiler noen hundre meter fra barndomshjemmet i Trondheim. 26-åringen møter VG ved fjorden på Ranheim. Arrene etter 32 sting preger venstre ankel. Han har kastet krykkene og er på vei mot noe som kan bli et comeback på senhøsten. Men det kunne gått annerledes.

– Det kunne endt fatalt. Skaden var karrieretruende, opplyser landslagets manuellterapeut Harald Markussen.

5. juni smalt det det voldsomt i Hamburg. Sagosen kom ut av balanse i en Bundesliga-kamp for Kiel og ble i tillegg revet i trøya. Venstre ankel røk tvers av. To dager senere ble håndballstjernen operert i Tyskland.

Sagosen kom seg over sjokket og giftet seg 25. juni på krykker med sin Hanna Bredal Oftedal hjemme i Norge. Tre dager senere kom den store nedturen. Han ble kalt tilbake til operasjonsbordet.

– Da brekker man sammen. Jeg hadde gått en måned på krykker og trodde jeg hadde to uker igjen. Det var tøft. Men nå går det bra. Nå kan jeg jobbe for å bli frisk, sier han.

Sagosen kjente ikke selv at noe var feil. En spesialist i Oslo mente at bildene fra Tyskland så greie ut. Men landslagets manuellterapeut var ikke helt fornøyd. Sagosen bruker ordet «skarp» om Harald Markussen som har jobbet med håndballgutta i en årrekke. Han koblet inn Olympiatoppens ortopeder Lars Engebretsen og Marc Strauss.

– Det en del krav til min ankel. Harald ville gjerne ha nye bilder og så fant de ut at noe ikke stemte. MR og CT avslørte at ankelen sto feil, sier Sagosen selv.

4. juli ble han ankeloperert med full narkose for andre gang på 28 dager.

ANKEL TIL BESVÆR: Sander Sagosens ankel bærer preg av en tøff sommer.

– Det var veldig viktig. Det kunne grodd feil. Det kunne kanskje aldri blitt bra. Nå tror vi at alle forutsetningene er til stede. Det vil bare ta litt lengre tid, sier han.

Harald Markussen bekrefter Sagosens fremstilling av skaden. Et ankelbein var i ferd med å gro fast i feil vinkel på ankelknoken. Det kunne endt med at hele ankelen måtte ha blitt brutt opp om skaden hadde fått grodd i to uker til. Konsekvensen kunne blitt at norsk herrehåndballs gromgutt hadde fått et permanent problem i ankelen.

– Jeg er takknemlig for at vi fant ut av feilen, sier Sander Sagosen.

– Vi hadde litt flaks og mye dyktighet gjennom de gode rådene fra Strauss og Engebretsen, sier manuellterapeuten som i sommer også har jobbet med norske friidrettsutøvere både i VM og EM.

Sagosen bruker selv ordene «berg og dalbane-sommer».

– Jeg har tapt kamper og mesterskap, men da fungerer jo livet. Det er annerledes når du du går på krykker og trenger hjelp til alt. Da føler du deg ubrukelig, forklarer han.

– Man blir depressiv og synes synd på deg selv når du står i en sånn situasjon.

Harald Markussen sier at nye røntgenbilder viser at Sagosens ankel har grodd riktig. Det har gått syv uker siden den siste operasjonen. Den kraftige bakspilleren går nå bra på venstre fot og ser frem til en høst med mye fysisk trening.

NØKKELPERSON: Landslagets Harald Markussen (til høyre) har vært viktig for Sander Sagosen gjennom operasjonene. Her sammen med svenske Kim Ekdahl du Rietz under EM i 2020.

– Jeg tror dette gjør at jeg kommer tilbake som en mye sterkere og bedre håndballspiller. Men jeg sitter ikke med fasiten. Nå får jeg jobbet med fysikken i 4–5–6 måneder. Det var bare et tidsspørsmål før det smalt sist sesong. Jeg gikk fra ribbensbrudd til å få en sprøyte i hælen for å kunne spille. Det var masse småtteri som bygde seg opp. Jeg trente nesten ikke fra mars måned til det smalt. Det var et enormt kjør fra kamp til kamp, sier han.

Nå sikter han mot comeback.

– I slutten av november håper jeg å være tilbake i spill. Men da må alt klaffe.

Harald Markussen holder i samarbeid med klubben Kiel i trådene i Sagosens vei tilbake på banen. «Fysioen» sitter på sjekklisten som steg for steg skal gjøre ham klar for håndballspill igjen.

13. januar åpner Norge VM mot Nord-Makedonia i Krakow. Trønderen sier selv at han må spille håndball i desember for å rekke mesterskapet i Sverige og Polen. Siden Norge kløv opp i verdenseliten har Sagosen dominert stort: 357 mål på 62 kamper i mesterskap siden 2016.

– Det kan bli en vurdering. Men jeg er fortsatt ung og har mange mesterskap igjen. Jeg har ikke lyst til å rushe inn i VM og være halvveis, sier Sagosen.

Harald Markussen mener bildet ser positivt ut så lenge ankelen har grodd riktig. Den blir ifølge manuellterapeuten helt fin igjen.

– Det har gått veldig fort de siste ukene. Han har lagt ned stor innsats og vi har hatt litt flaks. Sander ligger foran der vi hadde trodd han skulle ligge etter den siste operasjonen, sier han.