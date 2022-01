Engelske medier: Mason Greenwood utestengt av Manchester United

Ifølge en rekke britiske journalister har Manchester United kommet med en uttalelse som bekrefter at Mason Greenwood ikke vil være en del av United-laget «inntil videre».

UTESTENGT: Mason Greenwood (t.h.) får ikke trene eller spille kamper for Ralf Ragnicks Manchester United fremover.

«Mason Greenwood vil ikke returnere til trening eller spille kamper inntil videre», skriver Manchester United i en uttalelse – ifølge flere britiske journalister som følger klubben tett.

Tidligere søndag kom klubben med følgende uttalelse:

– Vi er klar over bilder og påstander som sirkulerer på sosiale medier. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før fakta er på bordet. Manchester United tolererer ikke vold av noe slag, heter det i en uttalelse fra klubben.

Det kommer etter at kjæresten til Mason Greenwood søndag publiserte bilder og lydopptak på Instagram med det som skal bevise at Manchester United-spilleren har utsatt henne for vold.

Innleggene er senere blitt fjernet fra Instagram.

Avisen Mirror fikk tidligere søndag en uttalelse fra politiet i Greater Manchester, der de ikke bekreftet at det var snakk om Greenwood.

– Politiet er klar over bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier. Det pågår undersøkelser for å finne ut av omstendighetene.

Manchester Evening News har de samme opplysningene.

Mason Greenwood slo gjennom for fullt som Manchester United-spiller under Ole Gunnar Solskjær etter coronapausen i 2020.

Denne sesongen har han spilt 24 kamper for klubben, og scoret seks mål.

Han spilte sist mot West Ham 22. januar.