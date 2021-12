Ødegaard utlignet og ble syndebukk da Ronaldo-dobbel avgjorde høydramatisk kamp

(Manchester United – Arsenal 3–2) Det har vært mange klassiske oppgjør mellom Manchester United og Arsenal opp gjennom historien. Torsdagens kamp skriver seg definitivt inn i den historien.

DET AVGJØRENDE ØYEBLIKKET: Martin Ødegaard felte Fred og fikk straffe imot. Cristiano Ronaldo satte den sikkert i mål, og sørget for at Manchester United vant klassikeren.

En veldig omdiskutert scoring, historiske Cristiano Ronaldo med to mål og Martin Ødegaard på godt og vondt var noen av mange ingredienser da Manchester United vant et spinnvilt oppgjør mot Arsenal på Old Trafford.

Og det tok ikke mer enn et snaut kvarter av klassikeren mellom Manchester United og Arsenal før det kom et nytt øyeblikk som kommer til å bli husket i årevis.

Manchester United-keeper David de Gea ble stemplet av medspiller Fred på et hjørnespark, og den spanske sisteskansen la seg ned med betydelige smerter.

Ballen dalte ned i returrommet hos Emile Smith Rowe, og Arsenal-unggutten banket ballen i nettet bak en liggende de Gea. Dommer Martin Atkinson rakk akkurat ikke å blåse av situasjonen før ballen var over streken, før det ventet flere minutter med forvirring.

VAR så på situasjonen, og etter fire minutter med venting ble det dømt scoring til store protester fra Manchester United-spillerne.

– Bisarre scener, sier Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio, før han konkluderer med at regelverket overholdes.

– Så kommer Fair Play-aspektet inn. Kan vi beskylde Smith Rowe for å være usportslig? Jeg synes ikke det. Jeg føler han spiller situasjonen ferdig, som enhver spiller ville gjort, sier Morten Langli i det samme studioet.

Arsenal beholdt ledelsen helt til Bruno Fernandes satte inn utligningen minutter før pause. I sin 100. Manchester United-kamp, scoret portugiserens sitt første mål siden 11. september.

Etter hvilen fortsatte kampen i samme tempo som i den første omgangen, og det tok ikke mer enn snaue syv minutter før Cristiano Ronaldo hadde snudd kampen for Manchester United.

Storscoreren fikk ballen i feltet, og satte den sikkert inn bak Arsenal-keeper Aaron Ramsdale. Det var Ronaldos 800. mål i sin profesjonelle karriere.

Men Old Trafford fikk ikke juble lenge, for bare et par minutter senere sørget Martin Ødegaard for at det igjen var balanse i regnskapet. Den norske landslagskapteinene gjorde som Ronaldo, da han sikkert omsatte et lavt innlegg i mål, med «feil» bein, det høyre.

Et kvarter senere var Ødegaard igjen involvert i en avgjørende situasjon – denne gangen med negativt fortegn. Han ble på mange måter syndebukken da han felte Fred i egen sekstenmeter, og etter en VAR-sjekk konkluderte Atkinson med straffe til hjemmelaget.

Cristiano Ronaldo stelte seg opp, og banket ballen midt i mål. Ramsdale slang seg til siden, og dermed ledet Manchester United 3–2.

Arsenal trykket på for en utligning, men Manchester United holdt unna og tok de tre poengene med den nye manageren Ralf Rangnick på tribunen.

SOLSKJÆR-MARKERING: I Manchester Uniteds første hjemmekamp etter at Solskjær var ferdig i klubben ble nordmannen hyllet med banneret «20LEGEND» på tribunen.

Som ventet ble Ole Gunnar Solskjær (48) hyllet på Old Trafford da supporterne var tilbake for første gang siden sparkingen.

Solskjær fikk sparken etter å ha tapt 1–4 i bortekampen mot Watford, og den kampen ble etterfulgt av to nye bortekamper for Manchester United. Først mot Villarreal og så mot Chelsea.

Dermed er torsdagens klassiker mot Arsenal den første hjemmekampen Manchester United spiller siden Solskjær forlot klubben, og før kampstart ble nordmannen hyllet på tribunen på Old Trafford.

Supporterne sang Solskjærs navn, før et stort banner med «20LEGEND» ble rullet ut på Stretford End.

