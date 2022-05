Ruud imponerte: – Ganske prikkfri tenniskamp

(Casper Ruud – Benoît Paire 6–3, 6–1) Casper Ruud tok seg enkelt videre til kvartfinalen i Geneva Open.

22. mai – dagen etter finalen i ukens Genveva Open – starter årets andre Glam Slam-turnering, French Open. Og en snau uke før French Open, er Casper Ruud virkelig i ferd med å finne storformen.

Onsdag vant Ruud enkelt i strake sett mot Benoît Paire. Franskmannen ga Ruud god kamp innledningsvis, men midtveis i det første settet giret Ruud opp.

Paire, som er kjent for å svinge litt i prestasjonene, klarte ikke å henge med og Ruud vant til slutt med settsifrene 6–3, 6–1.

– Heller en enkel kamp, vil jeg si det var en imponerende kamp av Casper Ruud. Han tar med seg formen han har fra Roma og spiller en ganske prikkfri tenniskamp. Jeg vil påstå at Casper er i ferd med å spille seg inn i den formen vi har lyst til før French Open, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Torsdag skal Ruud spille i kvartfinalen mot Thanasi Kokkinakis, i en kamp som sendes på VG+ Sport.

I GODT SLAG: Casper Ruud.

Casper Ruud vant sin første turnering på ATP-touren i Europa da han vant Geneva Open i sveitsiske Genève i fjor og stilte opp som tittelforsvarer i år. Etter en variabel start på den europeiske grussesongen i år, viste Ruud gode takter i forrige ukes Masters 1000-turnering Italian Open i Roma, hvor det til slutt sa stopp mot verdensener Novak Djokovic i semifinalen.

– Jeg tror ikke vi kan få sagt det tydelig nok. Selvtillit er det som skiller en veldig god Casper Ruud fra en halvgod Casper Ruud. Teknikken er der. Han har en av de beste forehandene i verden og han har et av de beste grusspillene du finner i verden, men han er så avhengig av den tyngden han spiller med, spesielt fra forehand-siden. Melder det seg litt usikkerhet der, er det for mye eksplosjon i det slaget til at han klarer å kontrollere det for mange tanker. Det må være der på automatikk, og det er den følelsen jeg tror han drar med seg når han ser at det lykkes kamp etter kamp, sier Sundbø.

FIKK DET TUNGT: Benoît Paire viste imponerende spill i perioder, men gjorde for mange feil til å virkelig utfordre Casper Ruud.

Tenniskommentatoren peker «kun» på Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovic og Stefanos Tsitsipas som spillere han mener Ruud ikke vil være favoritt mot på grusen i Paris. Han påpeker at det er langt derfra til det å faktisk komme seg langt i turneringen.

Ruud har de siste tre årene blitt slått ut i tredje runde, og har aldri kommet seg lenger enn fjerde runde i en Grand Slam-turnering (Australian Open i 2021) tidligere. Nordmannen vil være seedet som nummer åtte i French Open, og kan dermed ikke møte noen av de nevnte spillerne før tidligst en kvartfinale.

– Det å være topp åtte er så viktig. Han måtte vinne kvartfinalen i Roma for å klatre opp til topp åtte. Jeg tror det er en nøkkel å være innenfor den seedingen, og slippe å møte de toppkanonene før en kvartfinale, sier Sundbø.

I Genève har det vært knyttet spenning til verdenstoer Daniil Medvedev, som spiller sin første grusturnering for sesongen etter å ha vært ute med skade i seks uker. I generalprøven før French Open ble det imidlertid ingen selvtillitsboost for russeren, som røk ut i andre runde mot Richard Gasquet tirsdag.

Dermed er Ruud den høyest rangerte spilleren igjen i turneringen.