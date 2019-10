Status for landslagstroppen i helgens serierunde

17 spilte fra start, to gjorde gode innhopp og et flertall kunne glede seg over seier. Mange av Lars Lagerbäcks utvalgte tar med seg gode følelser til samling.

Håvard Nordtveit er en av mange norske landslagsspillere som tar med seg en god opplevelse inn til samlingen med de viktige EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lagerbäck samler mandag landslagstroppen på 24 mann foran de svært viktige EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania, og mange har grunn til å smile etter det de opplevde i helgen.

Martin Ødegaard fikk riktig nok en nedtur i Spania, mens Joshua King, Celtic- og Rosenborg-spillerne også møter opp revansjlystne etter tap. Flere er de som tar med seg seiersfølelse til Oslo, og Alexander Sørloth, Bjørn Maars Johnsen og Haitam Aleesami scoret alle i helgen.

Av de fem som ikke spilte kamp denne helgen var en suspendert, en skadd, en hadde ikke kamp og to var utenfor troppen. Slik gikk det for landslagsspillerne:

Keepere

Rune Almenning Jarstein – slapp inn et straffespark, men fredet ellers målet da Hertha Berlin tok sin tredje strake seier med 3-1 over Fortuna Düsseldorf. 90 minutter.

André Hansen – 90 minutter i Rosenborgs 1-2-tap for Haugesund søndag.

Ørjan Nyland – ikke i troppen da Aston Villa slo Norwich 5-1 lørdag.

Rune Almenning Jarstein er Norges soleklare førstevalg på keeperplassen. HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS / NTB SCANPIX

Backer

Kristoffer Ajer – 90 minutter da Celtic fikk sitt første serietap for sesongen med 0-2 for Livingston søndag. Gult kort.

Haitam Aleesami – 90 minutter og scoret det første målet da Amiens slo Marseille 3-1 i Ligue 1 fredag.

Omar Elabdellaoui – 90 minutter da Olympiakos vant 2-1 borte mot Aris i gresk toppserie søndag.

Even Hovland – 90 minutter i Rosenborgs bortetap mot Haugesund.

Birger Meling – suspendert da Rosenborg tapte i Haugesund.

Håvard Nordtveit – 23 minutter som innbytter da Hoffenheim sjokkerte Bayern München med 2-1-seier borte lørdag. Leverte en avgjørende blokkering i sluttminuttene.

Tore Reginiussen – sto over Rosenborgs kamp mot Haugesund grunnet en vond skulder.

Sigurd Rosted – 90 minutter da Brøndby slo FC København 3-1 i søndagens derby. Inn i troppen etter Ruben Gabrielsens forfall.

Jonas Svensson – 81 minutter da AZ Alkmaar spilte 1-1 borte mot Willem II søndag.

Tore Reginiussen spilte begge Norge kamper i EM-kvalifiseringen sist, men i helgen gikk han glipp av RBKs møte med Haugesund på grunn av en vond skulder. Ole Martin Wold / NTB scanpix

Midtbanespillere

Sander Berge – 90 minutter da Gent spilte 1-1 mot Mouscron søndag.

Tarik Elyounoussi – 90 minutter da AIK slo Örebro 2-0 lørdag. Hadde et skudd i tverrliggeren.

Markus Henriksen – ikke i troppen da Hull tapte 0-3 for Huddersfield lørdag. Har fortsatt ikke fått spilletid denne sesongen.

Stefan Johansen – 87 minutter da Fulham spilte 2-2 mot Charlton fredag.

Fredrik Midtsjø – 90 minutter for AZ Alkmaar mot Willem II.

Mathias Normann – 90 minutter, assist på det første målet da Rostov holdt følge i tetstriden med 3-1-seier borte mot CSKA Moskva søndag.

Ole Selnæs – Shenzhen har ikke spilt kamp siden han ble utvist mot Shanghai 26. september.

Martin Ødegaard – 90 minutter da Real Sociedad fikk sitt første hjemmetap for sesongen med 1-2 mot Getafe søndag.

Mathias Normann imponerer i russisk fotball om dagen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Spisser

Mohamed Elyounoussi – 90 minutter da Celtic tapte 0-2 for Livingston. Kom inn i troppen da Erling Braut Haaland meldte skadeforfall.

Bjørn Maars Johnsen – 19 minutter som innbytter og scoring i det som endte med 1-2-tap for Rosenborg i Haugesund.

Joshua King – 90 minutter, var uheldig og endret retning på det som ble Arsenals vinnermål i 1-0-seieren over Bournemouth søndag.

Alexander Sørloth – 90 minutter, scoring og assist da Trabzonspor vendte 0-1 til seier 2-1 borte mot Rizespor søndag.

Mohamed Elyounoussi er tilbake i landslagsvarmen. Før helgen gjorde han seg bemerket med mål for Celtic i europaligaen. RUSSELL CHEYNE / REUTERS / NTB SCANPIX

Norge møter Spania på Ullevaal stadion førstkommende lørdag. Tre dager senere venter bortekampen mot Romania i Bucuresti.

