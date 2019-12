Hopprofilen nedbrutt etter fiaskorennet: – Følte jeg var i form, men plutselig er alt borte

Daniel-André Tande fikk en verst tenkelig start på Hoppuka. Drømmen om en sammenlagtseier er knust.

Daniel-André Tande ønsket ikke å snakke med pressen etter fiaskorennet i Oberstdorf. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

OBERSTDORF: Den norske hopprofilen hadde landet på skuffende 112,5 meter under åpningsrennet av den prestisjefylte Hoppuka. Det var ikke i nærheten av godt nok til en plass i annenomgang.

Dermed måtte han si farvel til sammenlagtseier i Hoppuka, nærmest før den hadde begynt.

Etter søndagens renn nektet Tande å snakke med pressen. På toppen av bakken i Oberstdorf prøvde journalistene å få en kommentar fra Kongsberg-gutten, men han ønsket tid for seg selv.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg orker ikke å snakke nå, var det eneste han sa til Aftenposten via hopplandslagets mediesjef Steinar Bjerkmann.

– Frustrerende

Etter å ha sovet en natt på skuffelsen, åpner han nå opp om hvordan følelsen var etter rennet.

– Følelsen er slik jeg forventet at den skulle være. Det er ikke morsomt å ikke kvalifisere seg til annenomgang. Jeg er skuffet over det, men det er sånn det er, sier han i en video hopplandslaget har lagt ut på sin Facebook-side.

Første nyttårsdag arrangeres det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Tande har som mål å kvalifisere seg til annenomgang i rennet. Han vet hva som ikke fungerte i åpningen i Oberstdorf.

– Det samme som forrige helg: Stillingen i tilløpet, sier han.

Hopperen viste tydelig at han var frustrert etter søndagens konkurranse. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Slitt med ankelen

Det har vært et frustrerende år for 25-åringen. Han åpnet verdenscupsesongen med to solide seiere, men ble i Klingenthal skadet i ankelen etter at en ski traff ham bakfra på bommen.

– Frustrerende, svarer han på spørsmål om hvordan det siste året har vært.

Han er usikker på om ankelskaden er årsaken til at han nå ikke klarer å få ut potensialet sitt i hoppbakken.

– Det er det som gjør følelsen nå enda mer frustrerende. Jeg følte nå at jeg var tilbake i form. Plutselig så er alt borte etter en feil. Jeg har ikke hoppet bra etter det (ankelskaden), hvert fall, forteller han.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen føler naturligvis med Tande. Han mener alt snudde for 25-åringen etter seieren i Ruka tidligere i sesongen.

– Det har vært en bratt fallende kurve for Daniel siden Finland, egentlig. Det er noe man kunne frykte basert på at han ikke har fått hoppet nok etter at han ødela kneet sitt i sommer, sier Bråthen og legger til:

– Daniel på sitt beste hopper så godt at ingen slår ham. Daniel på sitt dårligste er det mange som klarer å slå.

