Østberg med til Tour de Ski: – Veldig glad for å være tilbake

Ingvild Flugstad Østberg er med i den norske landslagstroppen til Tour de Ski som starter i romjulen.

Ingvild Flugstad Østberg skal gå sesongens første skirenn i romjulen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det melder langrennslandslaget i en pressemelding på sine hjemmesider.

Østberg har ikke gått et eneste skirenn denne sesongen etter at hun ikke besto landslagets helsetest før sesongstart. Nå er hun altså med på laget som skal til Tour de Ski.

For to dager siden uttalte landslagstrener Ole Morten Iversen at det fortsatt var «uvisst» om Østberg kunne gå, men at hun var i framgang.

Nå har hun altså fått klarsignal, etter å ha blitt nektet deltakelse fortløpende i renn etter renn tidligere denne sesongen.

Fakta Dette er den norske troppen på kvinnesiden: Therese Johaug

Heidi Weng

Maiken Caspersen Falla

Ingvild Flugstad Østberg

Ragnhild Haga

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Kari Øyre Slind

Anne Kjersti Kalvå

– Forsvarlig

– Ut i fra en totalvurdering så er det helsemessig forsvarlig at Ingvild starter i Tour de Ski, og det vil bli gjort vurderinger underveis, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Skiforbundet langrenn i pressemeldingen.

Østberg på sin side er glad for å igjen kunne konkurrere.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake på startstreken og sammen med gjengen på tur, sier hun og fortsetter:

– Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan det blir å konkurrere igjen. Kanskje trenger jeg noen renn for å komme i gang og kjenne på hvordan dette fungerer, så får resultatene bli det de blir. Det viktigste nå blir å kjenne på gleden av og være på start igjen, og deretter ta det steg for steg.

Fakta Dette er den norske troppen på herresiden Johannes Høsflot Klæbo

Didrik Tønseth

Emil Iversen

Sjur Røthe

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Pål Golberg

Martin Løwstrøm Nyenget

Sindre Bjørnestad Skar

Erik Valnes

Ikke optimal forberedelse

– Sportslig sett er det nå viktig for Ingvild å få gå skirenn, og for oss er det viktig å ha henne med på laget igjen, sier hovedtrener for kvinner elite Ole Morten Iversen.

Iversen legger til at det nå er viktig for fjorårets vinner av Tour de Ski å få gått skirenn uten at det er noen store forventninger til hva hun skal prestere.

– Forberedelsene til Tour de Ski har ikke vært optimale for Ingvild, og vi forventer ikke at hun skal prestere opp mot sitt beste enda. Vi tror at å få gått noen skirenn nå kan være viktig for henne, med tanke på bedre prestasjoner senere i sesongen, så får vi vurdere touren underveis, sier han.

Ingen Sundby

