Tottenham tok seg til semifinale i mesterligaen etter et uforglemmelig drama mot Manchester City. Fernando Llorentes redusering til 3-4 avgjorde.

Manchester City (England) – Tottenham (England) 4-3 (3-2), sammenlagt 4-4 (Tottenham videre på bortemålsregelen)

Pep Guardiolas lag vendte kampen i sin favør med tre scoringer etter å ha sluppet inn to mål i åpningsminuttene. Sergio Agüeros 4-2-mål i det 59. minutt ga City overtaket sammenlagt for første gang, men City greide ikke å tette igjen den siste halvtimen.

På overtid satte Raheem Sterling inn det som ville vært hans tredje mål i kampen, og City jublet for avansement likevel. Målet ble etter VAR-gjennomgang annullert for offside.

Med 4-3-seier til de lyseblå onsdag gikk Tottenham videre på bortemålsregelen etter 4-4.

Son Heung-min, som ble matchvinner i første kamp og onsdag gjorde både 1-1 og 2-1 for Tottenham i den mest målrike åpningen på en mesterligakamp noensinne, pådro seg i 2. omgang det gule kortet som setter ham utenfor første semifinale mot Ajax. Sørkoreaneren vil bli savnet i et lag som allerede har mistet Harry Kane for resten av sesongen, men Mauricio Pochettinos menn kan aldri avskrives.

Onsdag knuste de Guardiolas drøm om å føre City til fire titler denne sesongen. Heretter dreier det seg om en hjemlig trippeltriumf for klubben som etter å ha vunnet ligacupen er finaleklar i FA-cupen og skal duellere med Liverpool om seriegullet.

Ellevill åpning

Kampen startet som en ellevill målfest, og etter 11 minutter sto det 2-2. Aldri før har en mesterligakamp hatt en så målrik start.

Det var ikke spilt fire minutter da Kevin De Bruyne satte fart på skrå over banen fra høyre. Han spilte vegg med Sergio Agüero og fant Sterling på venstre hjørne av 16-meteren. Spissen tok med ballen innover, skaffet seg rom for skudd og skrudde ballen i lengste hjørne. Dermed sto det 1-1 sammenlagt.

De som trodde at Tottenham skulle feies av banen i en blå angrepsbølge fikk umiddelbart svar på tiltale. Med litt over to minutters mellomrom vendte Son kampen med to scoringer, begge etter stygge forsvarsfeil av Aymeric Laporte.

I det 7. minutt stoppet City-stopperen Dele Allis forsøk på stikker til Lucas Moura, men sendte ballen rett i beina til sørkoreaneren. Son skjøt i mål via beinet til keeper Ederson. Tottenham var tilbake i ledelse og hadde også et bortemål.

To minutter senere så London-laget ut til å være på vei mot semifinale etter et fryktelig balltap av Laporte ved midtstreken. Lucas brøt, satte fart og overlot ballen til Christian Eriksen. Dansken fant Son, som fra en posisjon rett innenfor 16-meterstreken skrudde ballen i mål. City trengte tre mål for å gå videre.

Tre på rad

Mindre enn to minutter senere sto det 2-2 etter at Agüero fant Bernardo alene på høyresiden. Han skjøt mellom beina på Danny Rose, som endret retning på ballen slik at Hugo Lloris var sjanseløs.

Galskapen stoppet ikke med det, og i det 21. minutt ble det 3-2 etter et City-frispark som ble tatt raskt. Bernardo spilte fram De Bruyne på høyresiden, og hans innlegg gjennom feltet ble bredsidet i mål av Sterling ved lengste stolpe. For første gang var det scoret fem mål på 17 minutter i en mesterligakamp.

Lloris sto for kampens første redning da han i omgangens siste minutt stoppet De Bruynes skudd. De fem første avslutningene mellom stengene gikk alle inn.

City angrep etter pause i jakten på målet som var helt nødvendig for avansement. Lloris leverte sterke redninger på store sjanser for Sterling og De Bruyne, men i det 59. minutt var ikke VM-vinneren på høyden da Agüero gjorde 4-2.

De Bruyne satte fart mot et gjesteforsvar som var i balanse. Han dro av to mann og spilte fram Agüero, som fra spiss vinkel dundret ballen i mål. Lloris lot den gå inn ved nærmeste stolpe.

Med en halv time igjen lå City for første gang i kvartfinalen an til avansement.

I det 73. minutt var Tottenham foran igjen. Kieran Trippiers hjørnespark fra høyre gikk over Toby Alderweireld ved nærmeste stolpe og spratt i mål via hoften til innbytter Fernando Llorente, som gikk opp mellom City-stopperne Laporte og Vincent Kompany. Etter VAR-gjennomgang for å sjekke om det var hands på Llorente ble målet godkjent.