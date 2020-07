Avaldsnes uenig i Thorsnes-utestengelse – vurderer å anke

Sportslig leder i Avaldsnes Ove Arnesen bekrefter at klubben er uenige i den tre kamper lange karantenen av Elise Thorsnes.

Elise Thorsnes ble ilagt tre kampers karantene av disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

NFF opplyste torsdag at landslagsprofilen Thorsnes er utestengt i tre kamper som følge av en episode i toppseriekampen mellom Kolbotn og Avaldsnes 10. juli.

– Det eneste vi kommenterer på det er at vi er uenige i den beslutningen, og vi vurderer å anke, sier sportslig leder Ove Arnesen til NTB.

Ankefristen gjelder i tre dager. Det betyr at Avaldsnes og Thorsnes raskt må bestemme seg.

«Videobilder fra oppgjøret viser at Thorsnes bruker albuen sin i duell mot Kolbotn-spiller Noor Eckhoff. Albuen traff hodet til Eckhoff med fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensial», skrev disiplinærutvalget i kjennelsen som ble publisert torsdag.

Thorsnes sier til NTB at hun ikke vil kommentere utestengelsen før hun og klubben har bestemt seg for om de vil anke.

Fotballprofilen argumenterte i sitt tilsvar til disiplinærutvalget med at hun forsøkte å komme seg fri fra motspilleren, og at armen traff ansiktet til Eckhoff i en naturlig armbevegelse. Thorsnes avviser at hun bevisst slo ut med armen for å treffe Eckhoff.