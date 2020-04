Kriterier for A-stipend:

Prestasjonskriterier

Resultater som normalt utløser tilbud om A-stipend:

**Medalje i olympiske leker (OL) eller Paralympics (PL)

**Plassering blant de tre beste i verdenscup sammenlagt i olympiske eller paralympiske idretter.



Resultater som etter nærmere vurdering kan utløse tilbud om A-stipend:

**Toppresultater i OL, PL, VM, i spesielle tilfeller EM, og/eller konkurranser på tilsvarende nivå

Inntektsgrenser - avkortning

For utbetaling av A-stipend gjelder følgende inntektsgrenser:

Inntil kr. 500.000: Fullt stipend Kr. 500.000 – kr. 620.000: Forholdsmessig avkortning tilsvarende det beløpet som overskrider inntektsgrensen. F.eks. vil en inntekt på kr. 525.000 medføre kr. 25.000 reduksjon i stipendmidler. Over kr. 620.000: Ingen utbetaling.



Utøvere med inntekt over kr. 620.000:

Utøvere som er kvalifisert for A-stipend, men som har inntekt over kr. 620.000, har de samme rettighetene til tjenester ved Olympiatoppens treningssenter som øvrige A-stipendutøvere, se pkt. 2.4. Dette forutsetter at særforbundet også søker for disse utøverne, og det stilles samme krav til disse om undertegning av egenerklæringsskjema og rapporteringsskjema for bruk av kosttilskudd.

Utøvere med inntekt over kr. 620.000 som utløser ekstra utviklingsstipend:

En utøver som er kvalifisert for A-stipend, men som har inntekt over kr. 620.000, vil normalt utløse et utviklingsstipend til sin idrett. Det er en forutsetning at utøverens særforbund foreslår kandidater til utviklingsstipendet innen tre – 3 - måneder etter at tildelingsbrev om stipend er sendt til forbundet. I tillegg må A-stipendutøveren som utløser utviklingsstipendet, ha undertegnet på den tilsendte egenerklæringen og kosttilskuddsskjemaet.

Kilde: Olympiatoppen