Kaos i Qatar: Norge anker Jakob-disk

Det blir likevel ikke tre Ingebrigtsen-brødre på startstreken i VM-finalen på 5000-meteren. Jakob (19) er disket for å ha tråkket utenfor banen.

Jakob Ingebrigtsen tok stor risiko i sitt forsøksheat på 5000-meteren i VM. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Oppdatert nå nettopp

SISTE: Norge anker diskvalifiseringen av Jakob Ingebrigtsen. Det opplyste medieansvarlig Knut Skeie Solberg i Norges Friidrettsforbund til et samlet norsk pressekorps på VM-arenaen i Doha fredag kveld.

Han ville ikke si noe om ankegrunnlaget, men fortalte at det handler om når Jakob Ingebrigtsen plantet føttene utenfor listen. Solberg la til at unggutten tar VM-kaoset med ro.

– Han er rolig som skjæra på tunet. Han er kanskje den roligste av alle, sa han.

Skylder på politikk

Det er ventet en snarlig avgjørelse av den norske protesten. Det var Storbritannia som klaget inn Ingebrigtsens tråkk utenfor banen.

Nyheten om diskvalifiseringen kom lenge etter at alle trodde Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen var klare for mandagens finale. Juryen slår ned på at 19-åringen hadde tre steg utenfor banen under sisterunden av fredagens kvalifiseringsløp.

VMs offisielle resultatlister bekrefter diskingen av lillebror Ingebrigtsen. Det var NRK som først meldte om sjokkbeskjeden.

– De som taper, blir sure og legger inn protest. Så blir du tatt ut av finalen. Det er jo politikk. Og jeg er ikke noe politiker av meg, så det er ikke så mye jeg kan gjøre, sa Jakob Ingebrigtsen til kanalen etter at nyheten ble kjent.

Drama

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen opplyser til NRK at han har bedt om at sønnen skal få lov til å forklare seg for juryen. Han var blant dem som fryktet det verste rett etter løpet. Det ga han uttrykk for på direktesendt TV, men en snau time senere var han beroliget.

– Han er ikke disket. Det er bare å slutte å gnåle om det. Skulle han vært disket, var det da han kom i mål. Det er da du blir disket, sa han til NRK.

Men dramaet var ikke over likevel.

Les også Ingebrigtsen-rivaler utestengt fra VM etter dopingrot

Jakob Ingebrigtsen under kvalifiseringen på 5000-meteren i VM fredag kveld. Lise Åserud / NTB scanpix

– Ikke min skyld

På TV-bildene kunne det se ut som Jakob Ingebrigtsen fikk en liten dytt før han mistet balansen. Han klokket inn til 13.25,20 og fjerdeplass i det første heatet, men senere ble resultatet strøket fra VM-listene.

– Det var ikke min skyld, sa han til NRK da han ble spurt om å forklare stegene utenfor listen.

Jakob Ingebrigtsen er regjerende europamester på 5000 meter. I juli satte han norsk rekord med tiden 13.02,03 under Diamond League-stevnet i London.

Les også Gjert Ingebrigtsen om kultfigurstatusen: – Det er viktig at det leveres noe ekte

– Ekstremt risikofylt

Etter Jakobs kvalifiseringsløp reagerte Gjert Ingebrigtsen på sønnens taktikk.

– Det ble et ekstremt risikofylt løp. Han holdt på å tryne flere ganger der, og han løp veldig rotete. Det ble veldig mye i klynge, sa han til NRK.

Så lenge han unngikk uhell, var det ventet at Jakob Ingebrigtsen kom til å ta seg greit videre fra kvalifiseringen. Men det ble ikke et feilfritt løp av den unge Sandnes-løperen.

I heat to ble Filip nummer tre med 13.20,53, mens eldstemann Henrik knep 7.-plassen med 13.21,22. Sistnevnte gikk videre på tid.

– Jeg er kjempefornøyd med å komme til finalen. Jeg har innfridd mine egne forventninger. Nå er alt bonus, sa Henrik Ingebrigtsen, som kom til VM i Qatar som et usikkert kort.

Filip og Henrik Ingebrigtsen jubler etter kvalifiseringen på 5000-meteren. Lise Åserud / NTB scanpix

Saken oppdateres