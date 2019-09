Jakob Ingebrigtsen får likevel ta del i mandagens VM-finale på 5000 meter.

Av Kurt Haugli, Bernt Brennevann

DOHA: Det ble klart da appelljuryen landet på å omgjøre diskvalfiseringen av lillebror Ingebrigtsen. Tidligere fredag kveld kom sjokkbeskjeden om at 19-åringen var disket. Norge svarte med å anke.

– Vi er krystallklare på at avgjørelsen er feil, og det er vi på to grunnlag. Det ene er at vi mener at handlingen til Jakob er såkalt «forced», altså han er tvunget til å gjøre det han gjør, sier medieansvarlig Knut Skeie Solberg i Norges Friidrettsforbund foran et samlet norsk pressekorps på VM-arenaen i Doha.

– Deretter mener vi det skjer på langsiden, og ikke i svingen. Det utgjør en stor forskjell i reglementet. Han får mye mindre fordel av det på langsiden. Noen av utøverne foran ham er i svingen, mens Jakob er på langsiden når det skjer. Da er det et eget punkt i reglementet som sier at Jakob ikke gjør noe feil, hevder Solberg.

Det er ventet en snarlig avgjørelse i behandlingen av den norske anken. Det var Storbritannia som klaget inn Ingebrigtsens tråkk utenfor banen.

Saken kan rulle videre

Det norske laget varsler sterk kampvilje om anken ikke blir tatt til følge. Det er heller ikke utenkelig at britene vil foreta seg noe om det blir en kuvending i saken.

– I så fall kommer vi til å følge opp saken i morgen (lørdag). Det er mange som mener at dette er feil, sier Solberg, som presiserer at det nå er en annen jury som vurderer Norges anke enn den som landet på en diskvalifisering tidligere på kvelden.

Han legger også til at Jakob Ingebrigtsen tar VM-kaoset med ro.

– Han er rolig som skjæra på tunet. Han er kanskje den roligste av alle, sa han.

Skjermdump med tillatelse fra NRK

Skylder på politikk

Nyheten om diskvalifiseringen kom lenge etter at alle trodde Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen var klare for mandagens finale. Juryen slo ned på at 19-åringen hadde tre steg utenfor banen under sisterunden av fredagens kvalifiseringsløp.

– De som taper, blir sure og legger inn protest. Så blir du tatt ut av finalen. Det er jo politikk. Og jeg er ikke noe politiker av meg, så det er ikke så mye jeg kan gjøre, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Lise Åserud / NTB scanpix

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen var blant dem som fryktet det verste rett etter løpet. Det ga han uttrykk for på direktesendt TV, men en snau time senere var han beroliget.

– Han er ikke disket. Det er bare å slutte å gnåle om det. Skulle han vært disket, var det da han kom i mål. Det er da du blir disket, sa han til NRK.

Men dramaet var ikke over likevel.

– Ikke min skyld

På TV-bildene kunne det se ut som Jakob Ingebrigtsen fikk en liten dytt før han mistet balansen. Han klokket inn til 13.25,20 og fjerdeplass i det første heatet, men senere ble resultatet strøket fra VM-listene.

– Det var ikke min skyld, sa han til NRK da han ble spurt om å forklare stegene utenfor listen.

Jakob Ingebrigtsen er regjerende europamester på 5000 meter. I juli satte han norsk rekord med tiden 13.02,03 under Diamond League-stevnet i London.

– Ekstremt risikofylt

Etter Jakobs kvalifiseringsløp reagerte Gjert Ingebrigtsen på sønnens taktikk.

– Det ble et ekstremt risikofylt løp. Han holdt på å tryne flere ganger der, og han løp veldig rotete. Det ble veldig mye i klynge, sa han til NRK.

Så lenge han unngikk uhell, var det ventet at Jakob Ingebrigtsen kom til å ta seg greit videre fra kvalifiseringen. Men det ble ikke et feilfritt løp av den unge Sandnes-løperen.

Lise Åserud / NTB scanpix

I heat to ble Filip nummer tre med 13.20,53, mens eldstemann Henrik knep 7.-plassen med 13.21,22. Sistnevnte gikk videre på tid.

– Vi er i god form. Tre av tre. Det ble en bra norsk dag, sa Filip til NRK da alt lå til rette for et fulltallig Team Ingebrigtsen i mandagens finale.

– Jeg er kjempefornøyd med å komme til finalen. Jeg har innfridd mine egne forventninger. Nå er alt bonus, sa Henrik Ingebrigtsen, som kom til VM i Qatar som et usikkert kort.