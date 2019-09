100 meter doping

Det handler om tittelen «Verdens raskeste», om penger, mye penger, om ære, om berømmelse og beundring. Da er det noen som lar seg friste.

Nesten ingen øvelser i friidretten har vært så dopingplaget som den korteste sprintøvelsen. Utøvere har vært villig til å ofre mye for tittelen «verdens raskeste». Toby Melville, Reuters

DOHA: Syv av de ti beste personlige rekordene oppnådd på 100 meter, er satt av løpere som har en eller annen dopinghistorie. Flere av dem som skal kjempe om tittelen verdens raskeste i Doha lørdag kveld vil også ha sine dopinghistorier.

Usain Bolt er borte. Verdensrekordholderen. Mannen som aldri testet positivt. Internasjonal friidretts største profil. Smilet, lynet, de joviale intervjuene og showmannen.

I et drøyt tiår skygget han over sprintens mørkeste sider. Han fikk folk til å glemme at det skjedde noe på bakrommene, hos de suspekte legene, hos trenere desperate på suksess, hos utøvere som var villig til å risikere helsen.

Den mest spektakulære dopingsaken kom under OL I Seoul i 1988. Canadieren Ben Johnson vant suverent. To dager senere var han fratatt både medalje og all ære. DIETER ENDLICHER / AP

Den umenneskelige

Det som skjedde under OL i Seoul er den mest spektakulære av alle historiene om juks og fanteri i idrettshistorien.

Ben Johnson hadde knust legenden Carl Lewis, knust all motstand og knust verdensrekorden. Det var likevel noe som ikke var helt slik det skulle være.

«For utrolig til å være sant.» «Umenneskelig.» Slik lød overskrifter over hele verden etter OL-finalen i Seoul på 100 meter.

Og det var nettopp det det var.

Ben Johnson var ikke som alle andre mennesker. Han hadde proppet seg med anabole steroider. Tre dager etter mirakelet i Seoul var han avslørt og diskvalifisert. Det var ikke første gang dopingmistanker og avsløringer gikk hånd i hånd med friidrettens formel 1-øvelse.

Usain Bolt dominerte i mange år. Da Justin Gatlin slo ham under VM i 2017 ble han møtte av pipekonsert. Gatlin hadde en trist dopinghistorie mens Bolt aldri har testet positivt. Kai Pfaffenbach, Reuters/NTB scanpix

Før vi går videre, skal vi ile til å nevne at de to store favorittene på lørdagens 100 meterfinale i Doha ikke er innblandet. Rett nok måtte Christian Colemans manglende tilstedeværelse når dopingtester skulle tas vurderes av antidopingmyndighetene. Han ble frikjent. Noah Lyles har aldri vært innblandet i elendigheten som har ridd friidretten i alle år.

En som er blant favorittene, er regjerende mester Justin Gatlin (37). Han har vært utestengt to ganger for dopingbruk.

10 tider, 7 dopinghistorier

Vi har gått gjennom historiens 10 raskeste menn på 100 meter. Bare tre av dem har et rent dopingrulleblad. Og som en åpenbar lettelse for alle friidrettsadministratorer og alle som er glade i sporten: Øverst troner Usain Bolt. En mann som aldri har testet positivt på annet enn idrettsglede og smittende smil.

Men ellers handler det om mye tristhet. Her er listen:

1) Usain Bolt, Jamaica 9,58

Berlin, 16. august 2009

Usain Bolt har vært et fyrtårn og er den største profilen i internasjonale friidrett siden Carl Lewis. Har aldri vært involvert i dopingsaker. Han mistet gullet på 4x100 meter i Beijing fordi lagkamerat Nesta Carter i ettertid ble avslørt for dopingbruk.

2) Tyson Gay, USA 9,69

Shanghai, 20 september 2009

Leverte positiv dopingtest før VM i Moskva 2013. Fikk ett års utestengelse samt slettet resultater fra 2013 og 2012. Mistet medalje fra OL i London.

2) Yohan Blake, Jamaica 9,69

Lausanne, 23. august 2012

Før VM i 2009 testet Blake positivt på bruk av 4-methyl-2-hexanamine. Sto ikke på WADAs dopingliste, men hadde samme effekt og funksjon som lignende stoff som sto på listen. Fikk tre måneders utestengelse etter å ha blitt frikjent av Jamaicas antidopingkommisjon.

4) Asafa Powell, Jamaica 9,72

Lausanne: 2. september 2008

Testet positivt på bruk av det sentralstimulerende midlet oxilofrine i 2013. Trakk seg fra VM det året. Skal ha fått det i seg gjennom et kosttilskudd og saksøkte produsenten. Ble dømt til 18 måneders utestengelse, men CAS satte ned straffen til 6 måneder.

5) Justin Gatlin, USA 9,74

Doha 15. mai, 2015

Testet første gang positivt på bruk av ADHD-medisin som inneholdt amfetaminer i 2001. Han ble utestengt i to år, men anket dommen blant annet med bakgrunn i at han hadde tatt denne ADHD-medisinen siden barndommen og ikke visste at den var forbudt. Utestengelsen ble forkortet.

I 2006 testet han positivt på bruk av testosteron og ble utestengt i åtte år. Han fikk redusert straffen til fire år. Han har siden tatt VM-gull i 2017 og er en av favorittene på 100 meteren i Doha-VM.

6) Nesta Carter, Jamaica 9,78

Rieti 29. august 2010

Ble i ettertid tatt for bruk av methylhexanamine under OL i Beijing da prøvene ble retestet flere år senere. Jamaica ble i 2017 av denne grunn fratatt gullet de tok på 4X100 meter i Beijing

7) Maurice Greene, USA 9,79

Athen 16. juni 1999

Ble aldri tatt for doping, men i 2008 skrev New York Times at den mexicanske diskoskasteren Angel Heredia hadde fått 10.000 dollar av Greene for dopingmidler. Greene nektet ikke for å ha betalt Heredia, men sa at det ikke var uvanlig at han betalte for «saker og ting» som skulle til andre i hans treningsgruppe. Han bedyret at han aldri hadde brukt doping i sin karriere.

8) Chris Coleman, USA 9,79

Brussel 31. august 2018

Ble midlertidig suspendert av USADA i august i år for å ha unnlatt å være der han skulle vært på tre dopingtester i løpet av en periode på 12 måneder. Coleman nektet, og en av testene ble tilbakedatert slik at han ikke hadde tre missede dopingtester i perioden. Han ble frikjent og WADA anket ikke saken. Han er nå den største favoritten til å vinne 100-metersfinalen i Doha.

9) Steve Mullings, Jamaica 9,80

Eugene 4. juni 2011

Ble første gang tatt for bruk av testosteron foran OL i Aten i 2004. Ble utestengt i to år. I 2011 ble han tatt for bruk av Furesmeide, et middel som kan brukes til å skjule bruk av andre dopingmidler. Han ble utestengt på livstid.

10) Richard Thompson, Trinidad og Tobago 9,82

Port of Spain 21. juni 2014

Ingen kjente dopingsaker mot Thomson.