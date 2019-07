11. august starter sesongen for Manchester United. De neste ukene kan bli avgjørende for Ole Gunnar Solskjær (46).

Smilet satt løst hos nordmannen.

Onsdag møtte Solskjær pressen for første gang i sommer, én måned før Premier League starter igjen.

– Det har vært en lang sommer, har det ikke? spurte han journalistene.

Latteren spredte seg i rommet.

Solskjær og Manchester United er på plass i vestkystbyen Perth i Australia. 11. august sesongåpner storklubben mot Chelsea på Old Trafford. Denne sommeren får Solskjær virkelig sjansen til å sette sitt preg på den engelske fotballstormakten.

Men tiden er knapp.

– Det er klart det er en stor jobb som må gjøres. Solskjær må holde hodet kaldt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Fakta: Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973. Fødested: Kristiansund, Norge. Landslaget: 67 kamper, 23 mål. Klubber som spiller: Clausenengen, Molde, Manchester United. Klubber som trener: Manchester United-reservene, Molde, Cardiff City, Manchester United.

Mange ubesvarte spørsmål

21. april: United taper 0–4 mot Everton.

5. mai: United spiller 1–1 mot Huddersfield.

12. mai: United taper 0–2 hjemme mot Cardiff.

Brutale bunnpunkt ble nådd gang på gang på tampen av forrige sesong. Solskjær var allerede da klar i sin tale.

– Det kommer til å skje mye i sommer. Vi har spillere som kommer til å gå, sa Solskjær til TV 2 etter fiaskoen mot allerede nedrykksklare Huddersfield.

Nå er sommeren her.

Inn har han hentet høyrebacken Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace og vingen Daniel James fra Swansea. Ut har kontraktløse Antonio Valencia og Ander Herrera forsvunnet.

Eivind B. Holth, journalist for United.no, peker på tre ubesvarte spørsmål som kan avgjøre Solskjærs fremtid.

Hvordan er laget til seriestarten?

Hvilken kvalitet holder Solskjær som manager?

Hva skjer med ny sportsdirektør?

Pogba-sagaen

Det de aller fleste lurer på, er hva som skjer med Paul Pogba. Den franske stjernen har uttalt at han kunne tenkt seg en ny utfordring.

Agenten Mino Raiola er stadig ute i mediene og sier han er på vei bort fra klubben.

– Det som gnager i hjernebarken min er at man ikke aner hva man kan forvente av Manchester United 11. august. Hva slags United-lag er det som stiller på startstreken? Og hvilken tilnærming har de til det å brette opp ermene og kjempe i Europa League? spør Holth.

Han mener United-fansen er lei av Pogba-spørsmålet. I en spørreundersøkelse på United.no ønsket 90 prosent at franskmannen skulle selges. Det gir en indikasjon, mener Holth.

– Det er klart det er et kjempenederlag å selge Pogba for Solskjær. Han har uttalt at han skulle bygge laget rundt ham. Han spilte nærmest alle kampene i fjor og det var uaktuelt å sette han ut av laget selv om han var fryktelig, sier Alsaker.

Pogba er en del av troppen som reiste til Australia. Franskmannen var det store temaet under Solskjærs første pressekonferanse for sesongen.

– Det er en agenda mot Paul. Han er veldig profesjonell og det har aldri vært problemer med ham i det hele tatt, sa nordmannen.

Fakta: Paul Pogba Født: 15. mars 1993 Fødested: Lagny-sur-Marne, Frankrike. Landslaget: 69 kamper, 10 mål. Klubber: Manchester United, Juventus.

Solskjærs kvalitet

Nordmannen ble stadig kritisert for en lite kreativ spillestil forrige sesong. Flere mente også han hadde en dårlig evne til å gjøre taktiske grep under kampene.

– «Prosjekt Solskjær» er fortsatt nytt. Kvaliteten til Solskjær som manager vil bli spennende å se. Man kan på mange måter si at Solskjær startet for alvor 1. juli. Først nå får han en sommer med laget på treningsfeltet. Det er nå han kan forme laget slik han ønsker, sier Holth.

To signeringer er i boks. Nå etterlyses det kraftige forbedringer i forsvarsrekken.

– United trenger en ordentlig forsvarssjef, sier Holth.

Leicester Citys Harry Maguire og Napolis Kalidou Koulibaly er blitt nevnt som de heteste kandidatene.

– Solskjær har gjort det tydelig at det ikke er vits å snakke om 100 poeng og ligatittel. Det tenker jeg er smart. Han må prøve å få på plass sin filosofi som han har holdt på med i et halvt år. Det er ikke sånn at alle prinsipper er nye, men mye kan gjøres enklere, sier Alsaker.

Ny sportsdirektør?

Manchester Uniteds øverste leder heter Ed Woodward. Briten tok over ansvaret sommeren 2013. Kun noen måneder i forveien hadde Sir Alex Ferguson gitt seg som manager etter 27 år i klubben.

Siden har ikke United vært i nærheten av å vinne ligatittelen i England.

Woodward har hatt hovedansvaret for nye signeringer til klubben. Han har fått mye kritikk for flere bomkjøp de siste årene.

De siste månedene har det vært snakk om at han ønsker å opprette en ny sportsdirektørstilling. Rollen skal være til hjelp for å treffe bedre på overgangsmarkedet.

Foreløpig har det latt vente på seg.

– Det har ikke skjedd noe rundt det i sommer. Jeg tviler på at en sportsdirektør kunne ha kommet inn og hatt påvirkning allerede nå i sommer. Men det er en erkjennelse om at ting må gjøres annerledes i Manchester United. Man kan ikke gå inn i et nytt sommervindu uten å ha gjort noen endringer. Spørsmålet er hvor mye makt en sportsdirektør skal få, og hvem blir det? spør Holth.