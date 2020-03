Anerkjent magasin kårer tre nordmenn blant verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere

Magnus Carlsen (29), Ada Hegerberg (24) og Jakob Ingebrigtsen (19) er på Forbes’ liste av Europas 30 mest innflytelsesrike personer i idretts- og spillindustrien under 30 år.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Jakob Ingebrigtsen er en av nordmennene på listen. Foto: Lise Åserud

På listen finner man også navn som de to Arsenal-spillerne Héctor Bellerín (24) og Vivianne Miedema (23), tennisspiller Simona Halep (28) og League of Legends-spiller Marcin Jankowski, ettersom kategorien også tar for seg dataspill.

«Sport og spill» er én av ti lister bestående av totalt 300 nyskapere.

– Årets liste er et resultat av tusenvis av internasjonale nominasjoner, måneder med undersøkende rapportering og en godkjennelse fra vårt panel av meritterte dommere. Resultatet: 300 unge visjonærer som på modig vis har endret ti industrier på tvers av 32 europeiske land, skriver Forbes.

Les også Dette bildet skaper sterke reaksjoner: – Det er idiotisk

Magnus Carlsen er inne på listen. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB scanpix

Tidenes yngste

I begrunnelsen om Magnus Carlsen skriver magasinet at nordmannen i 2010 ble tidenes yngste til å være rangert som nummer én.

De viser til at han senere ble kåret til en av de mest innflytelsesrike personene i verden av Time Magazine, og at han har laget sin egen sjakkapplikasjon.

Les også Småsyk Carlsen må endre planer etter korona-utbruddet

Ada Hegerberg ble første kvinne til å motta Gullballen. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Rekordinnehaver

Om Hegerberg skriver de at hun ble den første kvinnen til å motta Gullballen tilbake i 2018, og at hun innehar rekorden for antall mål (53) scoret i kvinnenes Champions League.

De nevner også bruddet mellom Hegerberg og Norges fotballforbund.

I begrunnelsen om Ingebrigtsen viser de til hvordan han sjokkerte Europa med to gullmedaljer på 1500 og 5000 meter i EM i 2018.