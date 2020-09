Overgangen til Chelsea gjør henne til tidenes dyreste kvinnelige fotballspiller

Den danske fotballstjernen Pernille Harder har signert for Chelsea etter å ha vunnet serie og cup med tyske Wolfsburg fire år på rad.

Publisert Publisert Nå nettopp

Pernille Harder fortsetter karrieren i Chelsea. Foto: POOL / NTB Scanpix

NTB

Chelsea bekrefter overgangen på sitt nettsted. 27-åringen blir i London-klubben lagvenninne med den norske landslagstrioen Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir.

Hun blir også lagvenninne med kjæresten Magdalena Eriksson, som er Chelsea-kaptein.

Harder avsluttet Wolfsburg-tiden med finaletap i Champions League mot Lyon sist helg. Det er en turnering hun ikke har opplevd å vinne. Nå skal hun prøve å hjelpe Chelsea til mesterligasuksess.

– Jeg gleder meg til å spille for en så stor klubb, sammen med så mange fantastiske spillere og i en veldig spennende liga, sier Harder.

En av de beste

– Pernille er en av de beste spillerne i verden. Det hun har gjort i Wolfsburg og Linköping, og med Danmarks landslag, viser hvor verdifull hun er for et lag, sier manager Emma Hayes.

– Hun er en fantastisk lagspiller som vil heve seg til et nytt nivå. Hun valgte Chelsea som klubben der hun kan få til det, og det er en stor kompliment.

Ifølge DR, som viser til tyske medier, betaler Chelsea en overgangssum på 330.000 euro (3,5 millioner kroner). Det gjør Harder til den dyreste kvinnelige fotballspiller.

Les også Hegerberg operert igjen

Les også Tapte karrierens største kamp: – Det holdt ikke, og det er tøft

Kjempestort

– Det viser at noe skjer i kvinnefotballen. Hvis noen for tre-fire år siden hadde sagt at jeg ville bli solgt for et slikt beløp, ville jeg ikke trodd dem. Det er kjempestort, sier hun til DR.

Harder er Danmarks landslagskaptein og har på 118 landskamper scoret 61 mål. Forrige sesong ble hun suveren toppscorer i Bundesliga med 27 mål.

Publisert Publisert: 1. september 2020 21:33