Armenia, Spania og Kroatia er ikke land man nødvendigvis forbinder med langrenn. Den siste uken har de vært blant 21 nasjoner som har vært samlet til talentleir på Sjusjøen.

SJUSJØEN: I VM-sesongen blusset debatten om den norske dominansen i langrennssporet opp på ny.

– Om utviklingen fortsetter, vil det kun være i Norge og Russland sporten vokser, sa sportsdirektøren i det italienske langrennsforbundet Marco Selle til NRK i desember.

En uke senere skrev Aftenposten om frykten for tomrommet bak Dario Cologna. Han er nå blitt 33 år, og langrennssporten skriker etter en ny profil fra Mellom-Europa.

– La oss håpe at noen dukker opp før Dario legger opp, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Enn så lenge er sveitseren fortsatt å finne i langrennssirkuset, men på slutten av sesongen la canadiske Alex Harvey skiene på hyllen. I fjor ble verdenscupen avsluttet i Harveys hjemby, Quebec.

«Hva skjer med interessen i Canada når Harvey er borte? I verste fall forsvinner interessen i Canada like fort som den er kommet. Det er det siste langrennssporten trenger», skrev NRKs langrennsreporter Anders Skjerdingstad.

– Veldig bra om dette kan bidra

Blant de 120 håpefulle unge utøverne som den siste uken har deltatt på den niende talentleiren i Norge, finner man flere unge canadiere.

En av dem er 17 år gamle Anna Pryce.

– Jeg mener vi har et veldig sterkt juniorlag. Det er ganske mange av oss her. Forhåpentlig er vi de neste på vei opp, men vi får se, sier hun om betydningen for langrennsinteressen i Canada etter at Harvey la opp.

Geir Olsen / NTB scanpix

For første gang er også Kroatia representert på leiren. Marko Skender (18) har allerede rukket å få med seg to seniorverdensmesterskap. I Lahti, 16 år gammel, ble bestenoteringen en 92.-plass på 15-kilometer klassisk. I Seefeld ble det 86.-plass på sprinten.

18-åringen vet at det er en lang vei mot verdenstoppen. Derfor tar han med seg mye i bagasjen hjem til Kroatia fra treningsleiren på Sjusjøen.

– Jeg har lært mye. Hvordan trene, hvordan hvile og hva du må gjøre mellom de tingene. Jeg har fått mye nå kunnskap om langrenn, forteller han.

Fakta: Internasjonal talentleir * Ble arrangert for niende gang. * En ukes samling fra 6. til 13. august. * Totalt 21 nasjoner var til stede: Armenia, Østerrike, Canada, Tsjekkia, Kroatia, Spania, Estland, Finland, Storbritannia, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Latvia, Polen, Russland, Slovenia, Slovakia, Sverige, Tyrkia og Norge. * 120 utøvere og 40 trenere deltok. * Johannes Høsflot Klæbo og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var blant foredragsholderne.

Kroatia er, naturlig nok, ikke et stort vintersportsland. De smått legendariske søsknene Kostelic har i alpinbakken stått for ti av nasjonens 11 medaljer i vinter-OL. I langrenn har landet til gode å hevde seg på internasjonalt toppnivå.

– Selvfølgelig er det fint med nye nasjoner. Hvis dette kan bidra, så er det veldig bra. Kroatia kommer kanskje ikke til å få et kjempestort langrennsmiljø, men klarer de å få en eller to, og vi klarer å bre sporten ut der, så er det veldig bra det også, sier langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig.

Han fikk selvsagt med seg de mange medieoppslagene i vinter og forteller at ett av leirens formål er å motivere skitalenter fra andre deler av verden.

– Formålet er å skape en plattform for å skape bedre skiløpere fremover og motivere yngre i hele skiverden til å satse på ski. Det er en læringsplattform. Så det er for å lage en større skifamilie og en mer solid skifamilie, sier han.

Geir Olsen / NTB scanpix

Lot seg inspirere av Klæbo

Samtlige av de unge utøverne Aftenposten snakket med på Sjusjøen forteller om at en spesiell opplevelse ga dem en motivasjonsboost for å satse videre på langrenn: Å møte Johannes Høsflot Klæbo.

– Det var bare ... wow! utbryter Skender.

– Jeg har møtt ham for første gang, og det er en veldig god følelse.

Sondre Moen Myhre

Klæbo kom til Sjusjøen i helikopter, holdt foredrag for talentene og deltok i et myrløp før han hastet videre til rulleskirenn på Trysil. Han var selv et av talentene som deltok på leiren for bare noen få år siden.

– Da syntes jeg det var en veldig bra samling. Da var vi ikke i nærheten av like mange som det er her nå. Jeg synes det er veldig kult å se hvordan de har det og at de klarer å samle så mange ivrige utøvere som er best i de nasjonene de er fra, sier Klæbo.

Det var liten tvil om hvem som var den mest populære personen på Sjusjøen. Utøvere fra alle nasjoner flokket seg rundt 22-åringen for å få den obligatoriske «selfien». Selv håper han å kunne bidra til at de muligens blir reelle konkurrenter i fremtiden.

– Jeg håper, og tror, at de får dratt med seg masse læring ut av dette. Det jeg sa til dem er at det er viktig å stille spørsmål og være offensiv i de dagene her. Det kommer til å gjøre dem til bedre skiløpere, og det håper jeg at de forsto.