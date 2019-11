Møtet som ble en vekker for Bendtner: – Jeg begynte å gråte

Nicklas Bendtner er aktuell med ny bok. Nå forteller han åpenhjertig om da han som unggutt holdt på å bli kastet ut av Arsenal-akademiet.

Nicklas Bendtner lanserer i disse dager boken «Begge sider». RITZAU SCANPIX / REUTERS

Den danske spissen kom til Arsenal allerede som 16-åring. Han hadde utvilsomt et stort talent for fotball, men mentaliteten holdt på å sette en stopper for den tidligere Rosenborg-spilleren. Det forteller han åpenhjertig i boken «Begge sider» som slippes 5. november.

The Guardian har fått tilgang til enkelte deler av selvbiografien.

Avisen gjengir et møte dansken hadde med Arsenals akademisjef Liam Brady i 2004. Ifølge Bendtner mente Brady at han hadde et helt feil fokus. Dansken ble beskyldt for å ha for store tanker om seg selv.

– Jeg får en lang tirade om at jeg var en stor fisk i en liten dam i Danmark. At jeg ser på fotball som noe jeg er automatisk best i. Jeg fikk høre at jeg ikke burde tenke på biler, dyre klokker og modellkjærester. Det er noe man får når man fortjener det, og den eneste veien dit er hardt arbeid, gjengir dansken.

Bendtner skjønte lite av kritikken. På denne tiden hadde han vært i klubben i tre måneder. Han hadde nettopp begynt å trene med førstelaget under Arsène Wengers ledelse.

– Jeg forventet ikke at noe var galt, for Wenger hadde allerede rost meg mange ganger mens jeg trente med førstelaget. Men der tok jeg feil, skriver Bendtner.

I september forlot Nicklas Bendtner Rosenborg til fordel for København. RITZAU SCANPIX / REUTERS

Tårene rant

Så kom sjokkbeskjeden: Brady fortalte at Bendtner var i fare for å bli droppet fra akademiet. Holdningene var ikke etter Arsenals standard.

– Du skal tilbake til København, sa Brady, ifølge boken.

Bendtner svarte direkte tilbake:

– Nei, det skal jeg ikke.

Men så begynte tårene å renne fra danskens kinn. Plutselig innså Bendtner hvor mye han ønsket å bli profesjonell fotballspiller. Han skjønte at å spille for Arsenal var den store drømmen, og at han var på vei til å ødelegge for seg selv.

– Det er første gang jeg startet å gråte foran noen andre enn mine egne foreldre, forteller Bendtner.

Nicklas Bendtner scoret sitt første Premier League-mål mot Arsenals hovedrival Tottenham. EDDIE KEOGH / REUTERS

Skjelt ut av Henry

Videre forteller den nåværende København-spilleren om da han skal ha havnet i en konfrontasjon med lagets store stjerne Thierry Henry.

Den franske VM-vinneren regnes som en av de beste og viktigste Arsenal-spillerne gjennom tidene. I en årrekke var han toppscorer i Premier League og noterte seg for totalt 258 kamper og 175 mål i ligaen for London-klubben.

Da Henry under en treningsøvelse brukte tre touch, selv om reglene tilsa at kun to berøringer var lov, reagerte Bendtner. Svaret han fikk i retur var brutalt.

– Henry ber meg om å holde kjeft. Denne gangen med en rekke banneord inkludert, hevder Bendtner i boken.

Thierry Henry regnes av mange som Arsenals beste spiller gjennom tidene. Kirsty Wigglesworth / AP

Dansken svarte med samme mynt. Han sa at det var Henry som burde holde munn. Like etter hadde Bendtner tre berøringer på ballen og ble straffet umiddelbart. Bendtner klaget over at reglene ikke var like for alle.

Etter treningen tok Henry en prat med Bendtner. Den samtalen varte i to timer. Ifølge boken satte Henry unggutten på plass og kom samtidig med gode råd.

– Jeg sugde alt til meg, og det endte med at vi ga hverandre en klem. Jeg trodde at saken var ute av verden. Det var den ikke. Den neste måneden fikk jeg ikke trene med førstelaget, sier dansken.

Til slutt fikk likevel dansken sjansen på førstelaget. Totalt spilte han 108 ligakamper og scoret 24 mål i ligaen for storklubben.

