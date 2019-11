Økende interesse for landslaget: – Vi ser en gjeng som elsker å spille for Norge

Billettsalget til Norge – Færøyene har passert 11.000. Det pekes på flere årsaker til interessen.

Det norske herrelandslaget i fotball møter Færøyene fredag kveld. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Norge møter Færøyene på Ullevaal fredag kveld. En kamp som er ganske betydningsløs ettersom Norge har svært liten sjanse til å havne blant de to beste lagene i sin EM-kvalifiseringsgruppe.

Likevel er det solgt drøye 11.000 billetter, ifølge Merete Merete Prestkvern. Hun er billettansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF).

– Jeg tror interessen for landslaget har vært stigende over tid. Sportslig har vi vist at vi kan matche lag som på papiret er bedre enn oss, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF.

Norske profiler

Andre årsaker til at det kanskje er solgt såpass mange billetter ,er kamptidspunktet (klokken 18, red.anm.), og at billettkjøperne til dette oppgjøret også får forkjøpsrett til det som høyst sannsynlig blir et EM-omspill i mars.

– Det er ikke gitt å ha et forhåndssalg på dette nivået mot Færøyene i november. Erfaringsvis kjøper mange billetter de siste dagene også. Landslaget har unge og spennende profiler som kommer opp, og det spilles en fotball som folk liker, sier Graff.

Svein Graff (til høyre) og landslagssjef Lars Lagerbäck. Ørn E. Borgen

Analyse- og rådgivningsselskap Sponsor Insight gjennomfører omdømmeundersøkelser for NFF. De har målinger ukentlig og rapporterer til forbundet hver måned.

September-tallene blant fotballinteresserte viste at 61 prosent var positive, 29 prosent nøytrale og 10 prosent negative. Det gir en omdømmescore på 34 prosent så langt i år, skrev fotballforbundet på sin egen hjemmeside tidligere i høst.

Grunnen: – Ødegaard

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, tror årsaken er enkel.

– Martin Ødegaard. Han har et nivå inne som gjør at han kommer til å bli den beste fotballspilleren vi har hatt i Norge noensinne. Ødegaard er hovedgrunnen til at det norske landslaget er veldig mye bedre likt enn de har vært tidligere, mener han.

Mathisen nevner også profiler som Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer, Sander Berge og Joshua King som svært positive tilskudd.

– Vi ser at det norske landslaget er en gjeng som elsker å spille for Norge, sier Jesper Mathisen.

Fotballekspert Jesper Mathisen mener de norske profilene sørger for at landslagets omdømme aldri har vært høyere enn det er nå. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Takknemlig oppgave

I fjor var omdømmescoren 17 prosent. Siden 2017 har veksten vært hele 51 prosent. Landslaget har ikke vært i nærheten av lignende tall siden målingene startet i 2012.

Daglig leder og pressekontakt i Sponsor Insight, Vegard Arntsen, mener sportslig optimisme på det tidspunktet målingene ble gjennomført, har mye å si.

– Norge spilte gode kamper som gjorde at man hadde troen på at man kunne kvalifisere seg til et mesterskap. Vi ser ofte en sammenheng mellom gode sportslige resultater og omdømme, sier Arntsen, og legger til:

– Og det at Martin Ødegaard ble kåret til den beste spilleren i La Liga i september, vil også påvirke en slik undersøkelse.

Jesper Mathisen synes NFF har gjort mye riktig rundt det norske herrelandslaget i fotball.

– Det er en takknemlig oppgave når du har Martin Ødegaard og kompani som du kan bruke som posterboys og trekkplaster, sier han.

Tviler på stort oppmøte

Fotballeksperten er imidlertid skeptisk til om alle som har kjøpt billett til fredagens EM-kvalifiseringskamp faktisk møter opp.

– Norge har strengt tatt ikke noe å spille om i denne gruppen, og Færøyene er et av Europas svakeste landslag. I tillegg kommer det til å være ganske kaldt på tribunen. Så jeg tror mange kommer til å velge sofaen framfor Ullevaal, noe som egentlig er ganske naturlig, sier Mathisen.