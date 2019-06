Martin Linnes står over EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Babylykke for norsk landslagsspiller - står over viktige kamper

Martin Linnes står over EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene etter at han og samboeren fredag ble foreldre for annen gang.