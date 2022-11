EM-vinner vurderer å legge opp hvis Aanes og Berge ikke fortsetter

Europamester Morten Thoresen (25) er knust etter at Stig-Andre Berge (39) og Fritz Aanes (44) i dag gikk av som landslagstrenere i bryting.

FORTVILER: Bryteprofil Morten Thorsen, her på trening i mars, er knust etter at landslagstrenerne nå gir seg.

– Jeg står midt imellom utøverne og trenerne og forstår begge parter, men det må da for f ... gå an å komme til en løsning, sier Thoresen til VG.

– Ikke spør om fremtiden, da begynner jeg å grine, legger 25-åringen til.

Han er tydelig preget og sier flere ganger at det har vært en fryktelig tøff dag. Torsdag ble det nemlig kjent at Berge og Aanes begge slutter som trenere for de norske herrebryterne, selv om de hadde avtale ut 2024.

Avskjeden er et resultat av sesongevalueringen og planleggingen av veien videre.

– Jeg ser at det angivelig skal ha vært en ryddig prosess, men det er jeg helt uenig i. Vi har ikke fått muligheten til å møtes utøvere og trenere og snakke ut, sier Thoresen som er blitt en kjent TV-profil i dokumentarserien «Hodet i klemme» på NRK.

Det var sportssjef Erik Rønstad som uttalte til VG at det hadde vært en «ryddig prosess» før samarbeidet med Aanes og Berge ble avsluttet.

TETTE BÅND: Stig-André Berge (t.v.), Fritz Aanes og Morten Thoresen avbildet på treningsleir i Kristiansund mens landet var corona-stengt. Samet Cetin står med ryggen til.

Krass VM-kritikk

Det var i etterkant av senior-VM i september at Aanes gikk åpent ut i NRK og kritiserte utøverne fordi de ikke hadde «gjort jobben» i forkant av mesterskapet.

Det forsuret stemningen mellom trenerteam og utøvere, og ble en del av evalueringen i etterkant. Den ble gjort med ledelsen i Norges Bryteforbund og Olympiatoppen – uten at det var et fellesmøte med trenere og utøvere til stede.

– Fritz hadde rett i det han sa. Vi har ikke vært den gruppen vi burde vært, og vi har ikke prestert bra nok. Da hadde vi stått med minst én medalje igjen etter VM, sier Thoresen og legger raskt til:

– Fritz skulle ikke ha tatt det åpent i media. Han burde gjort det internt og på en finere måte. Men vi gutta må tåle kritikk når vi ikke presterer og gjør en god nok jobb. For det har vi ikke gjort.

Hverken Aanes eller Berge har svart på VGs henvendelser torsdag.

– Det blir vanskelig å videreføre den jobben som er påbegynt når vi og utøverne står så langt fra hverandre. Det handler om vår filosofi og vårt system som vi tror på, og det kommer vi ikke til å vike fra, uttalte de to i en pressemelding.

Thoresen var 16 år da han flyttet fra Bodø til Oslo for å bli en del av «sentraliseringsprosjektet» som Aanes har vært en forkjemper for siden han ble en del av landslagets trenerteam i 2013.

Kort fortalt går det ut på å samle de beste herrebryterne i hovedstaden slik at de får trent sammen i hverdagen.

– Det har vært en suksessoppskrift og vi har tatt mange medaljer jevnlig etter det. For meg har det vært helt avgjørende. Det var på grunn av det opplegget jeg flyttet og satset, sier Thoresen som altså ble europamester i 2020.

– Ingen av oss hadde fått mesterskapsmedaljer uten det opplegget, mener Thoresen.

TRENINGSPARTNERE: Morten Thoresen (t.v.) og Stig-Andr Berge avbildet på trening i mars. Berge har fortsatt som Thoresens sparringpartner etter at han selv la opp.

Bodde hos Berge

Han har vært ekstremt tett på Berge, som fortsatt har vært en fast sparringpartner også etter at han la opp etter Oslo-VM for et år siden. Thoresen har bodd hjemme hos Berge i lange perioder og da landet var coronastengt ble han en del av familien.

– Det finnes ingen trenere som kan ta over og fortsette i samme spor som Stig-André og Fritz. Det kommer til å ta mange år, og det er ikke jeg med på, sier 25-åringen.

– Så det du sier nå er at du legger opp dersom de ikke ombestemmer seg?

– Ja, det må være et opplegg jeg har troen på hvis jeg skal fortsette. Jeg skal holde meg i gang og trene, men mandag skulle vi egentlig ha samling igjen. Nå vet jeg ikke hva det blir til.

Han dro i dag hjem til Berge for å snakke med sin «mentor» de siste ni årene.

– Det var tøft. Filmteamet fra «Hodet i klemme» var med, men om det noen gang blir sendt vet jeg ikke. Nå må vi finne en løsning her. Mitt største ønske er å bryte videre, avslutter han.