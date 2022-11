Iversen-stikk etter Klæbo-seier: – Litt «dramaqueen»

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) «glemte» lårskaden og vant 10 km klassisk på Beitostølen lørdag. Emil Iversen (31) ble nummer to og mener at Klæbo er en «dramaqueen».

– Det er imponerende når han har nesten bare en fot å gå så fort rundt. Jeg tror han har overdrevet, sier Iversen om Klæbo til VG.

Martin Løwstrøm Nyenget tok tredjeplassen rett foran Håvard Moseby.

Fredag bestemte Klæbo seg for å gå – dagen etter at han svarte at hele sesongen kunne ryke og en uke etter at han sa «jeg blir overrasket om jeg vinner et skirenn før jul». Siden midten av juli har han slitt med en skade i baksiden av låret.

10 km klassisk på Beitostølen Menn: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 24.46,0, 2) Emil Iversen, Norge 0.05,9, 3) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 0.17,9, 4) Håvard Moseby, Norge 0.18,3, 5) Hans Christer Holund, Norge 0.23,4, 6) Vebjørn Turtveit, Norge 0.25,4, 7) Daniel Stock, Norge 0.26,9, 8) Henrik Dønnestad, Norge 0.29,4, 9) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.36,7, 10) Thomas Helland Larsen, Norge 0.40,2.

Emil Iversen lar seg imponere av Klæbo og kaller ham en «wonderkid», men gir han også betegnelsen «dramaqueen»:

– Ja, det også. Jeg vil si at han avslører seg litt. Han har sagt at han ikke skulle gå noe renn og at han ikke kom til å vinne noe renn før jul, så kommer han her ... Da vil jeg si han er litt «dramaqueen», men jeg er veldig glad for at han er med, sier Iversen.

– Han får mene hva han vil, sier Klæbo selv når VG konfronterer ham med Iversens uttalelser.

– Hvis han hadde levd livet mitt de siste fire ukene, hadde han skjønt at det ikke er noe jeg kødder med. Det har ikke vært noe artig. Kanskje jeg skal ta ham med på behandlingen, så får han se hvor «artig» det er.

– Jeg mener at det ikke er noe overdrevet drama, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Johannes Høsflot Klæbo innrømmer at han er usikker på hvordan lørdagens løp vil påvirke skaden. Han venter å ta en avgjørelse rundt søndagen 10 kilometer i fristil samme morgen. Han håper å gå verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

– Jeg glemmer nesten skaden når jeg går. Det spennende blir å se hvordan det føles i løpet av kvelden og ikke minst i morgen tidlig.

Trener og morfar Kåre Høsflot sier det var en «fantastisk opplevelse» å se Klæbos løp.

– Jeg må tilstå at jeg er litt overrasket. Det han leverte i dag var bedre enn det jeg hadde forventet. Mye tyder på at det han har gjort av trening har vært bra, også høydetreningen. Nå blir det spennende å få mer informasjon om hvordan kroppen har taklet dagens renn, sier Høsflot til VG.

BEST: Johannes Høsflot Klæbo etter målpassering.

NRK-ekspertene Therese Johaug og Fredrik Aukland var klare på at Klæbo klarer å beholde roen og går godt teknisk.

– Det er imponerende å komme hit og ha hatt en skade i lang tid. Han har kjørt sitt eget opplegg med høyde og så kommer han hit og beviser. Jeg håper virkelig at det går bra nå i ettertid, sier Therese Johaug som NRK-ekspert.

Klæbo har den siste tiden hatt hjelp fra den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe, som i mange år jobbet for NBA-klubben Milwaukee Bucks. Hun følger ham også til Beitostølen.

– Det er en ære å jobbe med ham. Han er så dedikert og talentfullt, sier Stowe til VG. Men hun kunne ikke si noe konkret om veien videre for Klæbo eller når hun venter at skaden vil gå helt bort.

– Vi må ta dag for dag.

PALLEN: Fra v.: Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Løwstrøm Nyenget.

Emil Iversen hadde en tung sesong sist vinter og ble slått ut i prologen på sprinten fredag. Dermed var 2.-plassen svært viktig og betyr trolig tur til verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.

– Jeg var lei meg i går. Men en god natts søvn gjør godt, sier Emil Iversen til VG etter å ha blitt utslått i prologen fredag og så 2. plass lørdag.

Ni av de 12 løperne til verdenscupstarten i Ruka er allerede tatt ut. Det står igjen én plass på distanse og to på sprint.