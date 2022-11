Eliteserien får nye dager og kamptidspunkter i ny TV-avtale: – Krever at NFF er ekstremt gode

Kommende sesong overtar TV 2 rettighetene til norsk fotball. De innfører kamper både på fredager og mandager i tillegg til helgen.

TENGSTEDT PÅ TV: Rosenborgs superspiss Casper Tengstedt feirer ett av sine mange mål denne høsten – her mot Bodø/Glimt i trøndernes 3–2-seier.

VG får bekreftet at planen er at kampdagene kan bli både fredager, lørdag, søndager (hovedrunde i Eliteserien) og mandager. Men dette gjelder for all norsk toppfotball:

Det vil si at kamper fra både Eliteserien, Obosligaen, 2. divisjon og Toppserien er aktuelt å vise på fredagene og mandagene. I tillegg blir fast starttidspunkt for hovedrunden 17.00. I årevis har søndag 18.00 vært det faste tidspunktet for Eliteseriens kamper, men både i år og i fjor ble de siste rundene på høsten flyttet frem til nettopp 17.00. Hovedkampen spilles to timer og ett kvarter senere.

– Innsikten vi har fra supportere og undersøkelser, går på at de ønsker hovedrunden at de går tidligere på søndag. Så er vi er glade for at TV 2 tenker at de skal vise hele norsk fotball, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball – interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene i Eliteserien og Obosligaen.

– Planen er at fredag skal det være en kick-start inn i helgen med norsk fotball. Lørdag og søndag er det full pakke, og så er det én kamp på mandag, opplyser Øverland.

Norsk fotball fjernet mandagskampen etter 2019-sesongen. Blant annet etter påtrykk fra supporterne, som jobbet under slagordet «fotball skal spilles i helgen». Øverland tror likevel den nye skisseringen ikke vil by på for mye reaksjoner.

– Hadde det vært faste tidspunkter, med fast kamp, kunne det blitt det. Sånn det er lagt opp nå, tror jeg ikke det, svarer Norsk Toppfotball-sjefen, som presiserer at den omstridte mandagskampen vil fordeles mellom flere ligaer og at det heller ikke er gitt at det blir kamper hver mandag.

Talsperson Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse mottar nyheten med en viss skepsis:

– For supportere er det viktig at fotball skal spilles på lørdag og søndager. Det er svært vanskelig å bedrive supporterkultur med kamper i ukedager når folk er på jobb, melder Sandvik til VG.

– Supportere jobbet i mange år for å få kampene på lørdager og søndager. Det at kampene spres utover enda flere dager krever at NFF er ekstremt gode på å sette opp kamptidspunktene tidlig og at de ikke flyttes. Ellers vil det gå utover supporterne som ønsker å dra på kamp. Vi håper også at det først og fremst er lokale oppgjør som settes på fredag og mandager, slik at det faktisk er mulig å dra på kampene som bortesupporter, oppfordrer supporterlederen.

Hvilke kamper fra Eliteserien er naturlig å legge til mandager, Øverland?

– TV 2 skal presentere hvordan de tenker. Men vi er opptatt av at flest mulig kommer på stadion, garanterer han.