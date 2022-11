Hevder belgiske stjerner røk i tottene på hverandre

Det er alt annet enn god stemning i den belgiske VM-troppen før den siste puljekampen i Qatar, melder Bild. Ifølge den tyske avisen skal det ha vært tilløp til slåsskamp i garderoben.

DÅRLIG STEMNING: Både Eden Hazard (til venstre) og Kevin De Bruyne (til høyre) skal ha vært involvert i krangelen.

Den tyske avisen skriver at Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen og Eden Hazard skal ha røket i tottene på hverandre etter 0-2-tapet for Marokko, og at Romelu Lukaku måtte stoppe de tre superstjernene fra å begynne å slåss.

Bakteppet for krangelen skal stamme fra De Bruynes intervju med The Guardian, hvor han uttalte at Belgia-troppen var for gammel til å kunne vinne VM. Det skal Vertonghen ha tatt svært personlig.

Det gikk også hardt for seg i Belgia etter kampen. Se video under.

– Jeg antar at vi spiller dårlig fremover fordi angrepsspillerne er for gamle. Det er mange ting jeg tenker på som jeg ikke burde si, eller i det minste ikke utenfor garderoben. Det er veldig frustrerende i dag, sa Vertonghen etter Marokko-kampen.

Midtstopperen var heller ikke nådig med landslagskeeper Thibaut Courtois, som særlig var skyld i det første baklengsmålet. Han hadde også en annen tabbe, men da ble scoringen annullert.

– De scoret to like mål, to korte innlegg. Ballen skulle aldri gått inn, sa Vertonghen.

Hazard sendte et lite stikk tilbake til Vertonghen da han påpekte at Belgia «ikke har de tre raskeste midtstopperne i verden».

Ifølge belgiske medier skal Hazard og Courtois møte pressen klokken 13 norsk tid. Krangelen vil definitivt bli et tema.

Belgia ligger som nummer tre i gruppe F med tre poeng etter to puljekamper. De er nå mest sannsynlig avhengig av seier over Kroatia for å avansere videre til åttedelsfinalen.

(NTB/VG)