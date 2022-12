Fernandes forsvarer vrakede Ronaldo i kaos-intervju

DOHA (VG) Bruno Fernandes (28) snakket villig vekk om situasjonen rundt Cristiano Ronaldo (37) etter 6–1-triumfen over Sveits.

Ronaldo ble vraket fra start og spilte bare snaut 20 minutter på slutten av matchen. Etter VM-kvartfinalen mot Marokko var i boks, kom Manchester United-stjernen Bruno Fernandes gjennom intervjusonen. Han hintet om at Ronaldo ikke var glad for laguttaket.

– Tror du Ronaldo var glad? Om treneren setter meg på benken i neste kamp, vil jeg bli sint, sier Fernandes.

Møtet med pressen ble høylytt, og Portugals pressesjef prøvde flere ganger å avbryte seansen fordi en reporter var giret og stilte flere spørsmål om Ronaldo.

Freste

– Dette er ikke en samtale, freste pressesjefen, men Fernandes insisterte på å fullføre i kaoset - og viftet bort Portugals medieansvarlig.

– Vi vant de to første kampene med Ronaldo også i startelleveren. Om han hadde spilt i dag, kunne han scoret tre mål og ingen hadde snakket om at han satt på benken, sier Manchester United-stjernen.

– Ronaldo gjør jobben sin og tar sin del for laget. Han er glad for resultatet, fastslår Bruno Fernandes.

– Målet til oss alle er å gå så langt som mulig. Jeg synes ikke folk skal snakke om situasjonen om Ronaldo, «hvorfor spiller han», «hvorfor spiller han ikke», fortsetter Portugal-spilleren.

LEDET AN: Bruno Fernandes og hat trick-helten Gonçalo Ramos.

– Mest berømt

Han sier videre:

– Når Ronaldo spiller og laget vinner, snakker ingen om det. Når Ronaldo spiller og laget taper, snakker alle om det.

– Han er den mest berømte spilleren i verden noen gang. Ingen er mer berømt enn Ronaldo i hele idretten. Det er normalt at folk kommer for å se ham og vil ha en bit av ham. Jeg skjønner ikke hvorfor folk er overrasket over det.

Ronaldo løp selv forbi engelsktalende reportere. «Er du glad?» ropte en reporter etter ham.

– Selvfølgelig… kvartfinale! gliste 37-åringen.

Da Ronaldo ble satt på benken, var det erstatteren Gonçalo Ramos (21) som stjal showet med tre mål.

På spørsmål om hvilke kvaliteter Ronaldo bringer inn i laget, svarer Bruno uten å svare på spørsmålet:

– Ramos hjalp laget mye defensivt. Han er typen spiss som er overalt.

– Sterkt forhold

Portugal-sjef Fernando Santos svarer på pressekonferansen ikke på om Ronaldo kommer til å spille kvartfinalen mot Marokko - men roser sin største stjerne:

– Han er profesjonell. Han kommer inn med masse vilje. Vi tenker på kollektivet.

Om sitt personlige forhold til Ronaldo sier landslagssjefen:

– Vi har kjent hverandre siden han var 19, i Sporting. Vi har et sterkt forhold, som stadig utvikles. Vi forstår hverandre.

VM-kvartfinalene Fredag: Kl. 16: Kroatia-Brasil (TV 2) Kl. 20: Nederland-Argentina (NRK) Lørdag: Kl. 16: Marokko-Portugal (NRK) Kl. 20: England-Frankrike (TV 2)

Bernardo Silva kommer også gjennom intervjusonen i Doha. Han sier dette om storspillet uten Ronaldo:

– Vi er 26 spillere som er klare. I dag valgte sjefen sine 11, og de 11 hadde et godt svar. Det var en god forestilling.

– Kan det som skjer med Ronaldo bety noe problem for dere?

– Nei! Han hjelper oss. Han var fin i garderoben, selv om han kanskje ikke er fornøyd, for alle vil jo spille.

– Laget vårt er sterkere enn før. Vi har mer erfaring og spiller bedre sammen, sier Manchester City-spilleren på VGs spørsmål.

Surmulte ikke

ITVs ekspert Gary Neville beklager til Ronaldo på direkten:

– Det er verdt å nevne at Ronaldo feiret de to første målene som en gal. Jeg har gitt ham kritikk for å surmule, men han var ikke sur, sier Neville.

Sveits-spilleren Xherdan Shaqiri svarer slik på VGs spørsmål om hva de tenkte da Ronaldo ble plassert på benken.

– Vi tenkte på hele laget. Du så at han i dag var på benken, men resten av laget scoret masse mål også. De har kvalitet i hele laget, som du så i dag.

Like i forkant begynte Shaqiri å diskutere med en utenlandsk reporter som stilte spørsmål om hvorfor han provoserte Serbia.

NY STJERNE: Cristiano Ronaldo klemmer Gonçalo Ramos.

Frykter Marokko

Om kvartfinalen sier Portugal-stjernen Bruno Fernandes:

– Marokko blir en vanskelig kamp. Et veldig bra lag som vant gruppen og slo Spania. Vi er klare over utfordringen.

– Marokko har nettopp slått Spania, som var en av favorittene. De har et godt lag. Nå må vi konsentrere oss om dem. Den kamper kommer om tre-fire dager, sier landslagssjef Fernando Santos på pressekonferansen i Doha.

– Det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig, sier Portugal-sjefen.