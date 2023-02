Svenskene fortviler over disse bildene: – Begynner å bli trist

OBERHOF (VG) Johannes Thingnes Bø (29) er så overlegen at det kan true spenningen i skiskyting, mener den svenske aviskommentatoren Anna Friberg – uten at det er hverken hans eller Norges feil.

FOR OVERLEGNE? Johannes Thingnes Bø deler pallen med sølvvinner Tarjei Bø og bronsevinner Sturla Holm Lægreid på sprinten, den første individuelle distansen i VM.

«Johannes Thingnes Bø er en av de mest profesjonelle og overlegne idrettsutøverne jeg har sett, og jeg unner ham hvert eneste gull. Ikke bare vinner han alt han stiller opp i, han gjør det overlegent», skriver Friberg i en kronikk i svenske Expressen med tittelen «Dette begynner å bli virkelig trist, Norge».

Hva er så utfordringen med at Thingnes Bø har vunnet fire av fire gull i VM så langt?

«Det er bare det at det begynner å bli litt trist. Nå handler det mer om hvem som vinner sølv og bronse, for gullet er avgjort allerede før start», skriver Friberg.

Hva mener du - er Thingnes Bøs og Norges dominans på herresiden i skiskyting trist? Nei, det er bare å hylle Thingnes Bø! Kanskje det hadde vært litt morsommere med flere nasjoner i toppen. Svenskene, de er bare misunnelige.

Ikke bli som langrenn!

Thingnes Bø har vært i en egen klasse denne sesongen, og tirsdagens seier på normaldistansen var hans niende på rad individuelt – en prestasjon ingen har klart før ham. Overfor VGs utsendte utdyper Friberg at svenskene enn så lenge har vært imponert over 29-åringens prestasjoner denne sesongen.

– Men jeg tror det finnes en redsel i visse kretser for at man kan bli litt lei av at det bare er Norge, som det er i langrenn. Man vil ikke at skiskyting skal havne der også, sier hun – og viser til at Norge har tapetsert pallen på herresiden store deler av sesongen.

Hun understreker imidlertid tydelig at det ikke er Norge som er problemet, ei heller er det deres feil. Det er de andre nasjonene som må ta opp jakten, de ikke henger med i utviklingen. Interessen er hovedgrunnen til at hun frykter Thingnes Bøs og Norges dominans.

– Det er ikke så spennende, når man allerede før løpet vet hvem som kommer til vinner. Spenningen forsvinner, og det er jo litt «tråkigt», sier Friberg – og understreker igjen sin beundring overfor Thingnes Bø.

– Kanskje ikke optimalt

Her i Oberhof har den norske dominansen vært tema de siste dagene, men de fleste utøvere og eksperter har størst fokus på de imponerende prestasjonene Thingnes Bø spesielt leverer i renn etter renn.

– Det er bare helt utrolig imponerende, hvilken løper han er og hvilket lag de har, sa franske Quentin Fillon-Maillet etter lørdagens sprint – som endte med trippelt norsk.

– Det er vanskelig å si. I år har de vært veldig bra, men det motiverer oss andre. De er bare sterke, og man vil alltid slå dem, sa svenske Martin Ponsiulouma på spørsmål om det kan bli for mye norsk dominans.

– Det kan hende at det kan være det. Men det er ikke sånn at man vet på forhånd hvem som vinnere det er mye som kan skje. Men det er kanskje ikke optimalt, sa Jesper Nelin om den norske dominansen.

Så stor var seiersmarginen for Thingnes Bø på jaktstarten at han kunne ta seg tid til denne:

Disl: – Skremmende

Den tyske skiskytterlegenden Uschi Disl er på jobb for Sveriges Radio, og er ikke med på at den norske dominansen gjør sporten kjedeligere – heller at hun skulle ønske at det var større variasjon i sporten.

– Mange sier de kan forstyrre skiskyting, men sånn er det jo. I dag kom det en svenske på pallen, og det er bra for sporten, sa Disl til VG etter Sebastian Samuelssons bronse på jaktstarten søndag.

Da havnet han bak Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid.

– Det som er skremmende er at de får nye løpere direkte fra IBU Cupen IBU Cupennivået under verdenscup i skiskyting, det er fremtidens stjerner, sier Disl – og viser til Endre Strømsheim og Juni Arnekleiv, som har kommet inn under VM og imponert.

