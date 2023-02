Medier: Dani Alves forblir i varetekt

Dani Alves (39) skal ha fått avslått søknaden om å bli løslatt mot kausjon.

Det skriver flere medier, blant annet Sky Sports og BBC tirsdag.

Ifølge mediene skal domstolen i Barcelona ha avvist søknaden fordi de mener det er for stor sjanse for at han forsøker å stikke av.

Ifølge BBC står det i uttalelsen fra domstolen:

«Det er stor sannsynlighet for at han rømmer. Den seriøse straffen han har foran seg i denne saken og hans økonomiske ressurser kan gjøre det mulig for han å forlate Spania på hvilket som helst tidspunkt.»

Alves sin advokat skal ha bedt om løslatelse mot at hans klient skulle levere inn passet sitt og gå med elektronisk sporing.