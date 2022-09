Hovland jakter seier i storturnering

Holder det hele veien inn for Viktor Hovland i BMW PGA Championship? Vi følger den siste runden live.

STØDIG: Viktor Hovland har levert bunnsolid golf denne uken.

Viktor Hovland har tatt seks seirer som golfproff, men det er godt over et halvt år siden han vant sist. Den forrige seieren kom da han vant Slync.io Dubai Desert Classic i slutten av januar, og nå er Hovland i posisjon til å vinne BMW PGA Championship på velkjente Wentworth, like utenfor London.

Nordmannen åpnet turneringen med en runde hele åtte slag under par og var i delt ledelse etter den første runden på torsdag. Like etter at han var ferdigspilt med runden kom beskjeden om at dronning Elizabeth hadde gått bort, noe som førte til at spillet ble stanset og at det samtidig ikke var noe spill på fredagen.

Lørdag ble spillet startet igjen og Hovland leverte en fin runde på fire slag under par. Med det er han 12 slag under par for turneringen og i delt ledelse sammen med Søren Kjeldsen før søndagens runde.

Kristian Krogh Johannessen har også spilt bra og lå på en delt 16. plass, åtte slag under par, etter de to første rundene.

BMW PGA Championship er et såkalt «flagship event» og er den største enkeltstående turneringen på DP World Tour (tidligere kjent som Europatouren).

Festet innlegg Slik er situasjonen nå i dag kl 14:18 av Simon Zetlitz Nessler DEL Viktor Hovland starter på runden sin 15.40. Patrick Reed leder nå turneringen etter å ha spilt 15 hull av søndagens runde. Han er totalt 13 slag under par, mens Hovland og Søren Kjeldsen er ett slag bak. Kristian Krogh Johannessen er på par etter to spilte hull. Han ligger på en delt 32. plass. 1. Patrick Reed -13 2. Viktor Hovland og Søren Kjeldsen -12 Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn av Simon Zetlitz Nessler DEL Dagens første birdie for Krogh Johannessen Han slår seg opp i greenbunkerne på to på par 5-hullet hull 4. Gjør «up and down» derfra og tar med seg dagens første birdie. Opp til en delt 18. plass. Reed gjør par på hull 16.

av Simon Zetlitz Nessler DEL Reed nå i ledelsen Ny birdie fra Reed. Åtte slag under par for dagen etter 15 hull og nå 13 slag under par for turneringen.

av Simon Zetlitz Nessler DEL Mange som jakter bakfra Vinnerscoren vil nok bli betraktelig lavere enn 12 slag under par, som Hovland og Søren Kjeldsen delte ledelsen med etter to runder. Patrick Reed er blant dem nå spiller meget bra ute på banen. Amerikaneren er syv slag under for dagen etter 14 hull og deler nå ledelsen i turneringen sammen med Hovland og Kjeldsen.

av Simon Zetlitz Nessler DEL To nordmenn med Viktor Hovland går ut 15.40, mens Kristian Krogh Johannessen startet 13.45 og gjorde par på sine to første hull.

av Simon Zetlitz Nessler DEL Tåkeproblemer i dag tidlig Hei og velkommen til livedekningen av den siste runden i årets BMW PGA Championship. Viktor Hovland skulle etter planen ha gått ut på den avsluttende runden i BMW PGA Championship på Wentworth 14.10 norsk tid, men mye tåke i morgentimene gjorde at spillet ble stanset i én time og 23 minutter.