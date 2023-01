Xavi får kritikk etter Alves-støtte

Barcelona-legenden Dani Alves er varetektsfengslet for et påstått seksuelt overgrep. Hans tidligere lagkamerat Xavi, nåværende Barcelona-sjef, får hard kritikk for sin reaksjon.

Barcelona-sjef Xavi avbildet på pressekonferansen før søndagens møte med Getafe.

I forkant av Barcelonas møte med Getafe fikk Xavi spørsmål om sin tidligere lagkamerat og mannen han var trener for i perioden fra november 2021 til sommeren 2022:

– Det er vanskelig å kommentere en slik situasjon. Jeg er sjokkert og overrasket. Jeg er i sjokktilstand, begynner 42-åringen.

Flere medier har rapportert at Dani Alves er pågrepet for et påstått seksuelt overgrep mot en kvinne på en nattklubb den 30. desember i fjor. Selv har brasilianeren benektet alle anklager, og uttalt at han aldri kunne gjort det han er beskyldt for.

Katalansk politi skal ha fraktet Dani Alves til varetektsfengsling i fengselet Brian I i Barcelona.

39 år gamle Alves, som med sine 46 titler er tidenes mestvinnende fotballspiller på toppnivå, har fått terminert sin kontrakt med den meksikanske klubben Pumas.

– Rettssystemet må få gjøre jobben sin, vi kan ikke blande oss. Jeg synes synd på ham. Jeg er veldig overrasket, avslutter Barcelona-sjef Xavi.

Den medfølelsen har fått flere til å reagere på sosiale medier:

– Ikke et eneste ord om offeret. Kun en uttalelse preget av skam og resignasjon, skriver den katalanske journalisten Roger Palà.

– Han synes synd på Dani Alves? Ja, vi gir vel f*** i offeret, tvitrer journalist Adolfo Rodríguez:

Dani Alves er varetektsfengsel uten mulighet for kausjon, ettersom han blir vurdert som en ressurssterk person med midler til å flykte.

I følge den spanske avisen Marca risikerer brasilianeren fire til 12 års fengselsstraff.