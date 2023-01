Ny nedtur for Chelsea – krisetall etter uavgjort mot bunnlag

(Nottingham Forest – Chelsea 1–1) De fikk seg en opptur i romjulen, men på årets første dag ble det nok en smell for Graham Potters menn.

SKUFFELSE: Chelsea-stopper Thiago Silva måtte innse at det kun ble ett poeng for London-laget.

Et skuffende uavgjortresultat mot Nottingham Forest betyr at Chelsea kun har vunnet én av de syv siste kampene i ligaen.

Chelsea er hele 18 poeng bak ligaleder og byrival Arsenal, mens det er elleve poeng opp til Manchester City på andreplass.

Under Graham Potters ledelse har Chelsea kun tatt 15 poeng på ti kamper, noe som gir et poengsnitt på 1,5 poeng per kamp. Under Thomas Tuchel tok Chelsea 1,94 poeng i snitt.

– Vi er nødt til å bli bedre på alle områder. Vi er langt unna der vi vil være, sier Cesar Azpilicueta til Viaplay.

– Det fungerer ikke. Han er nødt til å få mer ut av dette laget. Graham Potter er bekymret for hvordan dette laget ser ut, sier den tidligere Premier League-spilleren Eirik Bakke i Viaplays studio.

David Datro Fofana, Chelseas nyinnkjøp fra Molde, satt på tribunen og fikk se sine nye lagkamerater ha nesten 80 prosent ballbesittelse i den første omgangen.

De slet likevel med å skape sjanser, men etter et drøyt kvarter kom likevel ledermålet, med god hjelp fra vertene.

Christian Pulisic ble spilt fram på venstresiden, utfordret Joe Worrall og la inn. Presset av Kai Havertz prøvde Willy Boly å klarere, men traff ballen med hælen slik at den gikk i en høy bue og traff tverrliggeren bak egen keeper Dean Henderson.

Ballen spratt ut til Raheem Sterling, som kunne knalle den i tomt mål på halvspretten.

Det var Sterlings 113. Premier League-mål i karrieren, men det første siden august.

Chelsea gikk inn i det nye året på 9.-plass på tabellen, men ville med seier klatre til 7.-plass. Ved pause tydet det meste på at det ville lykkes for Graham Potters lag. Nottingham Forest hadde skapt svært lite, og dessuten brukt energi på å hisse seg opp over dommeravgjørelser.

I pausen så Forest-spillerne ut til å ha innsett at det var bedre å bruke energien på å angripe. Chelsea-keeper Kepa ble satt på prøver nesten umiddelbart, og kampbildet var fullstendig forvandlet. Serge Auriers utligning etter hjørnespark i det 63. minutt var fullt fortjent.

– Vi mistet kontroll over kampen og ble straffet, sier Azpilicueta til Viaplay.