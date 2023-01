Jarl Magnus Riiber satt ut av parasitt – gir opp verdenscupen

Jarl Magnus Riiber er blitt rammet av en parasitt og må stå over de neste verdenscuphelgene. Han sier til NRK at han har gitt opp å bli sammenlagtvinner.

SYK: Jarl Magnus Riiber.

NTB, VG

– Jeg har en parasitt, og det har satt meg veldig tilbake. Jeg tar ikke til meg næring, og slik har det vært i to ukers tid, sier kombinertstjernen til NRK.

– Vi har gitt beskjed om at jeg ikke går til helgen på grunn av utfordringene jeg har hatt de siste ukene. Vi levde med et håp om at jeg kunne rekke Otepää. Jeg ser nå at også Klingenthal blir vanskelig, fortsetter han.

– Jeg har gått ned i vekt, og det er ikke noe bra for energien man trenger for å gå fort på ski. Det gjør at jeg ikke har sjanse til å rekke å få kroppen i normal funksjon nå.

VM i Planica er hans store mål for sesongen. Selv om han leder verdenscupen etter førjulsrennene, har han mer eller mindre gitt opp å vinne den.

– Jeg må nok la verdenscupen sammenlagt gå, og heller begynne å fokusere mot VM, sier han til NRK.