Avis: Liverpool-talent velger Spania

Den spansk-serbiske Liverpool-spilleren, Stefan Bajcetic, har informert Det spanske fotballforbundet (RFEF) om at han ønsker å spille for «La Roja», melder AS.

NTB, VG

18-åringen er sønn av den tidligere serbiske proffspilleren Srdjan Bajcetic. Liverpool-talentet vokste opp i Spania og har dermed mulighet til å kunne velge mellom å spille for de to nasjonene.

Ifølge AS har unggutten kontaktet RFEF og informert at han ønsker å spille for det spanske landslaget.

Tidligere U21-trener Luis de la Fuente har blitt ansatt som ny landslagssjef etter at Luis Enriques tid var over etter fotball-VM i Qatar. Det skal ifølge avisen skal ha bidratt til Bajcetics valg.

Mandag scoret Bajcetic Liverpools tredje mål mot Aston Villa etter bare to minutter på banen.