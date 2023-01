Udnes Weng slakter seg selv etter fall i norsk kriserenn: – Flaut og ekstremt dårlig

OBERSTDORF (VG) Det norske sammenlagthåpet kan være knust etter svenske Frida Karlssons (23) maktdemonstrasjon. Og på sisterunden gikk de fra vondt til verre for de norske jentene.

BAKPÅ: Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng var sjanseløse under onsdagens jaktstart.

Tiril Udnes Weng tråkket på bakskiene til Anne Kjersti Kalvå, og dermed gikk det galt. Kalvå gikk i bakken, mens Udnes Weng stoppet helt opp.

– Jeg felte henne jo, det er flaut og ekstremt dårlig. Jeg har beklaget det, det skal ikke skje, sier Udnes Weng til Viaplay.

– Hun er kjent for å gå litt tett. Jeg er litt overrasket over at det skjer, men det er jo jævlig unødvendig. Det ser jo helt idiotisk ut, men det var ikke min feil. Den får hun ta på sin kappe, sier Kalvå til VG – med et smil og strekker armene i været.

Det var lite å gjøre med Frida Karlsson på det som etter hvert ble en bekmørkt norsk dag. Etter syv kilometer var Udnes Weng oppe i ryggen på Karlsson. Der holdt hun seg i fire kilometer, men så sprakk de norske jentene fullstendig.

I mål var de to norske halvannet minutt bak.

Der Johannes Høsflot Klæbo og herrene kom samlet inn til mål, valgte Frida Karlsson en helt annen taktikk. Sammen med Pärmäkoski satte Karlsson opp et tempo som smadret de norske konkurrentene.

– Det var så tungt. Det er den lengste 20-kilometeren jeg har vært med på noensinne, sier Udnes Weng til Viaplay, og konkluderer med at hun gikk for hardt ut.

Etter elleve kilometer hang Tiril Udnes Weng fortsatt på de to andre i tet, men så sa det stopp. Fire kilometer senere var Weng nesten minuttet bak. Hun tapte hele 46 sekunder mellom 12- og 15,3-kilometerspunktet.

SUVEREN: Frida Karlsson vant overlegent og øker ledelsen i sammendraget.

Med halvannen kilometer igjen rykket Karlsson også ifra Pärmäkoski og vant i overlegen stil. Hun vant 14 sekunder foran finnen.

Til slutt spurtet Tiril Udnes Weng inn til tredjeplass – 1.28 bak Karlsson, mens Kalvå skled i mål sekundet bak.

– Det er digg å krysse mållinjen og være ferdig med det her, sier Udnes Weng.

Karlsson er storfavoritt opp «monsterbakken» og har også forbedret seg i sprint. Dermed virker det kun som en fjern drøm at de norske jentene skal kunne kjempe om sammenlagtseieren.

Tour de Ski sammenlagt Stillingen etter 4 av 7 etapper: 1) Frida Karlsson, Sverige 2) Tiril Udnes Weng, Norge (+1 min og 28 sek) 3) Anne Kjersti Kalvå, Norge (+1 min og 31 sek) 4) Krista Pärmäkoski, Finland (+1 min og 41 sek) 5) Kerttu Niskanen, Finland (+1 min og 55 sek) 6) Lotta Udnes Weng, Norge (+2 min og 17 sek) 7) Katharina Hennig, Tyskland (+2 min og 31 sek) 8) Rosie Brennan, USA (+2 min og 36 sek) 9) Heidi Weng, Norge (+2 min og 53 sek) 10) Astrid Øyre Slind, Norge (+2 min og 53 sek)

Svenske Pettersson mener at mye skal til for at Frida Karlsson skal rote bort sammenlagtseieren.

– Men det kreves noe sånt som en smørebom. Frida la opp dette perfekt. Det siste rykker viser at hun er i kalasform, sier Tomas Pettersson til VG.

– Frida går nok så fort opp sistebakken at det skal bli vanskelig å slå henne nå, sier Astrid Øyre Slind til VG.

– Frida avgjør på mange måter i dag, men Tiril hadde ikke hatt sjanse uansett, sier Lotta Udnes Weng til VG.

Etter flere tunge dager var onsdagens renn en opptur for amerikanske Jessica Diggins. Hun kom i mål som nummer åtte, 1.47 bak Karlsson. Hun startet imidlertid som nummer 40 og gikk et halvminutt raskere enn svensken.

– Kroppen min var aldri borte, sier Diggins om oppturen