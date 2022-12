Pelés tre legendariske VM-gull: – Jeg ville ikke spille

Han vant sitt tredje VM-gull i sluttspillet han ikke ville spille. Pelé gråt allerede på vei inn til finalen i 1970. Brasils ikon troner øverst i VM-historien.

HISTORISK: Pelé feirer sitt tredje VM-gull i 1970.

Pelé har det siste året hatt kreft i tykktarmen. I forrige uke kom det dårlige nyheter fra São Paulo. Neymar og Brasil-spillerne hyllet ikonet etter utklassingen av Sør-Korea i åttedelsfinalen og tirsdag kom det positive meldinger. Pelés luftveisinfeksjon er i klar bedring. Han er ved bevissthet på sykehuset Israelita Albert Einstein, ifølge TV-kanalen Globo.

Uansett kan ingen i Qatar kan frata Edson Arantes do Nascimento rekorden han har hatt siden Italia ble slått 4–1 i Mexico City for 52 år siden.

Pelé er den eneste med tre VM-gull i fotball. Han regnes som tidenes tier selv om også Diego Maradona akslet trøye nummer 10. I 1999 kåret IOC Pelé til forrige århundrets beste idrettsutøver.

Avslutningen på Estadio Azteca Estadio AztecaEt fotballstadion i Mexico by. Det ble bygget i 1966 for bruk til De olympiske sommerleker i 1968, og har en kapasitet på 95.500 sitteplasser. Dette gjør det til et av verdens største stadioner. (Kilde: Wikipedia) var kronen på verket for kongen av brasiliansk fotball. Det var «den beste tiden» i Pelès nå 82 år gamle liv. Men egentlig hadde han fått nok. Han ble skadet på vei til VM-gullet i 1962 og knallhardt behandlet da Brasil opplevde VM-fiasko og ble slått ut i gruppespillet i England fire år etter.

– Jeg har ingen planer om å spille i et VM igjen, sa Pelé og iførte seg kun trøya til Santos de neste årene.

Men det skjedde en forandring etter at Pelé scoret sitt mål nummer 1000 i karrieren i 1969 (endte på 1279 mål). Tre dager senere besøkte nasjonalhelten diktatoren for militærregimet som regjerte landet, Emílio Garrastazu Médici, i Brasília.

– Jeg fikk alltid invitasjoner til å snakke med myndigheter, lovgiverne, guvernører. Det var til enhver tid noen som ville ha meg tilbake igjen. Jeg hadde blandede følelser. Jeg ville ikke spille i fotball-VM i 1970. Jeg ville ikke oppleve det som skjedde i England en gang til, sier Pelé i Netflix-dokumentaren «Pelé».

– Jeg var i tvil. Jeg var bekymret, men jeg savnet det også. Jeg ville bare bli husket. Men der kom det. Mitt siste fotball-VM.

Men Pelé påstår at comebacket til slutt var hans egen beslutning.

Daværende landslagssjef Joao Saldanha gikk sine egne veier. Han mente Pelé var nærsynt og satte verdens beste målscorer/playmaker ned som midtstopper. Myndigheten grep inn og innsatte Pelés gamle gullkompis Mario Zagallo som ny trener.

Da begynte det å snu.

– Mediene sa at jeg var helt ute av det, at jeg ikke var i god form. Jeg var under et enormt press. Det verdensmesterskapet var viktig for landet. Men akkurat da ville jeg ikke være Pelé. Jeg likte det ikke. Jeg ville ikke, sier Pelé i dokumentaren.

– Jeg ba «Kjære Gud, hjelp meg. Dette blir mitt siste VM.»

I dag er Brasil-kaptein Thiago Silva 38 år og superveteran Dani Alves 39. I 1970 var Pelé var 29 og Brasils eldste spiller. Han spilte sin siste landskamp allerede året etter og endte på 92 landskamper og 77 mål.

I Guadalajara begynte det raskt å svinge av Brasil og Pelé. I åpningskampen mot Tsjekkoslovakia var han noen centimeter fra å score mål fra egen banehalvdel. I kamp to ble verdensmester England slått. Keeper Gordon Banks gjorde en av historiens beste redninger på en heading fra Pelé, men kunne ikke stå imot da den brasilianske trollmannen satte opp Jairzinho til høyre. 1–0 skapte en eksplosjon.

– Det var en av de største feiringene i hele min karriere, beskriver Pelè.

FINALEMÅL: Pelé har gjort 1–0 mens Tarcisio Burgnich fortviler i VM-finalen.

Romania, Peru og Uruguay ble slått på vei til finalen. Da Pelé fikk se hordene av brasilianske fans på vei inn til mektige Azteka brast det.

– Jeg prøvde å slutte å gråte, men klarte det ikke. Jeg var den eldste spilleren og ville ikke at de andre spillerne skulle lure på hvorfor jeg gråt. Jeg ble rett og slett overveldet. Følelsene tok overhånd, forteller Pelè og gråter igjen i Netflix-dokumentaren.

Finalen ble verdt alle tårene.

Flest VM-titler 3 gull: Pelé (Brasil) 2 gull: Bellini, Cafu, Ronaldo, Castilho, Didi, Djalma Santos, Garricha, Gilmar, Mauro, Nilton Santos, Pepe, Vava, Mario Zagallo, Zito og Zozimo (alle Brasil). Giovanni Ferrari, Guido Masetti, Giuseppe Meazza, Eraldo Monzeglio (alle Italia), Daniel Passarella (Argentina).

Pelé knuste den italienske backen Tarcisio Burgnich i lufta og headet inn 1–0. Italia utlignet. Men ble utspilt av Brasil etter pause. Pelé dominerte med et gullkjede dinglende mot den gule drakten. Han serverte både Jairzinho og Carlos Alberto målgivende pasninger.

– Året 1970 var en velsignelse. Samholdet, brorskapet på laget, var imponerende. Det var ikke hverdagskost å se spillerne så avslappet rundt hverandre, sier Pelé. Gullet var levert.

PÅ TOPP: Pelé jubler for scoringen i 1970-finalen.

– Den største gaven som følger med en seier er ikke selve trofeet. Det er lettelsen, mener han.

Ifølge Rivelino ropte Pelè tre ganger i garderoben: «Jeg døde ikke!»

Militærdiktaturet i Brasília hadde strammet grepet kraftig inn i 1968. Pelé mener at VM-triumfen betydde en oppmykningen.

– Det som skjedde i 1970 gjorde helt klart mer for Brasil enn for fotballen.

Men Pelés VM-historie begynte et helt annet sted. Bare 18 mil fra Norge.

GULLTÅRER: Pelé gråt da han vant sitt og Brasils første VM-gull i 1958. Her med keeper Gylmar Dos Santos Neves og Didi.

1958: Det store gjennombruddet

Pelé ble VM-historiens yngste spiller da han som 17-åring debuterte i Göteborg 13. juni 1958. Han serverte Vava til en av hans to scoringer i 2–0-seieren over Sovjetunionen.

– Jeg hadde aldri vært utenfor Brasil før. Vi trodde Brasil var et land mange kjente til i Europa, men det var det ikke, sier Pelé.

Det var likevel 50.927 tilskuere på Nya Ullevi Nya UlleviVar Sveriges største arena, og bru brukes fortsatt til internasjonale idrettsmesterskap, store musikkonserter og spennende showforestillinger. Ullevi ble innviet i 1958 og har etter ombygging en publikumskapasitet på 43 200 tilskuere. Ved musikkonserter er kapasiteten ca. 75 000 plasser, hvorav 25 000 ståplasser på banen. (Kilde: Wikipedia). Blant dem den 16-årige Egil Olsen som hadde haiket ned fra Fredrikstad. Drillo kom ikke for å se Pelé. Men Garrincha Garrincha«Garrincha» - som betyr Lille Fugl - var en brasiliansk fotballspiller p 60-tallet. Han var med å vinne VM i fotball i 1958 og 1962 med Brasil. Han er ansett for å være den beste dribleren i fotballhistorien. Han døde 49 år gammel, etter en alkoholforgiftning. (Kilde: Wikipedia) – kalvbeint på det ene benet og hjulbent på det andre. Pelè tapte aldri en landskamp sammen med ni år eldre Garrincha.

Pelé ble den første verdensstjernen i fotball med mørk hud for 64 år siden.

– Det var noen svenske barn som ville ta på ansiktet mitt. Jeg tenkte: «Hva skjer? Hvorfor vil de ta på meg?» De så på hendene sine for å se om fargen svertet av! De hadde aldri sett en mørkhudet før, sier han.

Brasil hadde aldri tidligere vunnet VM-trofeet. Fortsatt var såret fra 1950 åpent. Uruguay vant 2–1 i VM-finalen på Maracanã i Rio. Også kalt «den store nasjonale fiaskoen».

Ni år gamle Edson så faren sin gråte for første gang. Dodinho (1917–1996) spilte i Atlético Mineiro og Fluminense og var sønnens største helt. Derfor lovet 9-åringen pappa at han en dag skulle vinne VM for ham.

Pelé mener Dodinho ga ham mye styrke foran VM i Sverige. 17-åringen ble en braksuksess på direkten. Pelé scoret seks mål. To av dem i finalen. Det første etter å ha vippet ballen over en svenske forsvarer før ballen ble hamret inn på Råsunda i Stockholm.

– Da Pelé scoret det femte målet i finalen, må jeg være ærlig og si at jeg fikk lyst til å applaudere, har den svenske spilleren Sigge Parling sagt. Brasil vant 5–2. Fortsatt scoringsrekord for en VM-finale.

– Det var som en drøm. Det var fantastisk, sier Pelé i Netflix-dokumentaren og gråter nye tårer.

1962: VM-gull på tribunen

GULL MED SKADE: Pelè med trener Mario Americo (til venstre) og den tsjekkiske spilleren Josef Masopust i 1962.

21 år gammel var Pelé allerede verdens største fotballstjerne. Forventningene var på samme nivå under VM i Chile.

Det begynte veldig bra. Pelé scoret da Mexico ble slått 2–0 i åpningskampen. Men i den andre kampen – en trist 0–0 mot Tsjekkoslovakia – kom skaden som satte ham utenfor resten av mesterskapet i 1962.

– Jeg var ung, bare barnet, og hadde aldri blitt skadet slik før, husker han.

Men Pelé ble værende i Chile og støttet lagkameratene i resten av VM. Brasil-sjef Aymore Moreira gjorde bare et skifte på laget i løpet av hele VM. Amarildo kom inn for Pelé. Han gjorde jobben. I finalen scoret han det første målet. Brasil vant 3–1 over tsjekkerne.

Pelé stormet inn i dusjen og omfavnet den nye helten.

– Selv om han ikke spilte, var han ute på banen i ånden, og drev oss frem til seier, sier nå 83 år gamle Amarildo i Netflixs dokumentar.