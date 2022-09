Camilla Herrem venter sitt andre barn: – Det blir en herlig tid

Camilla Herrem tar en pause fra håndballen. 35-åringen er gravid. Det melder hun selv på sosiale medier. Det er babyboom på kvinnelandslaget i håndball. Herrem vil raskt tilbake for Norge.

TERMIN I MARS: Camilla Herrem er gravid.

«Fyttigrisen så me glede oss» skriver hun i Instagram-innlegget.

– Vi gleder oss kjempemasse til mars alle sammen, og det blir en herlig tid i vente, skriver Herrem i en sms til VG.

Herrem ble for fire år siden mor for første gang. Den gang kom Theo til verden. Nå venter hun sitt andre barn med Steffen Stegavik. Ektemannen er også Herrems klubbtrener i Sola.

Samtidig blir også Kari Brattset Dale og Sanna Solberg-Isaksen mødre i månedene fremover. Sammen med Herrem og resten av landslaget vant de VM-gull for ni måneder siden.

TETT SAMMEN: Camilla Herrem og Steffen Stegavik er sammen både hjemme på jobb i Sola. Nå venter håndballparet barn nummer to.

Det var allerede klart at Camilla Herrem ikke skulle spille EM i november. Ettervirkningene av en akillesoperasjon har sørget for at hun bare har spilt klubbhåndball denne høsten. Nå går hun inn i Stegaviks team under kampene.

– Jeg kommer til å være med på benken til Sola og hjelpe litt til. Så jeg holder meg ikke helt vekke, skriver hun etterfulgt med et «he, he».

Hvis alt går etter planen med barnefødselen kommer Camilla Herrem raskt tilbake på banen. For fire år siden fødte hun sønnen i juni og kom i desember inn som reserve i den norske troppen under EM i Frankrike.

Herrem er soleklar på at et landslagscomeback er på programmet. Hun har spilt 288 landskamper og har vunnet ni internasjonale gull for Norge.

– VM på hjemmebane (desember 2023) og OL (juli 2024) er målene, sier hun. Herrem spilte sitt første mesterskap helt tilbake i 2008 og har spilt 17 på rad før hun nå tar en pause.

Håndballjentene spiller sin første kamp på et halvt år torsdag. Sveits er motstander i Aarhus.