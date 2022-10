Valnes om Klæbo-fraværet: – Klarer oss veldig fint uten ham

MOLDE (VG) Den amerikanske ski-toppen Luke Bodensteiner omtaler Johannes Høsflot Klæbo (25) som «dynamitt» etter den norske stjernens fire uker lange USA-besøk.

TOK UNGDOMMEN MED PÅ TUR: Johannes Høsflot Klæbo, her sammen med en rekke ungdommer på en treningsøkt under skistjernens høydeopphold i Utah, USA tidligere denne høsten.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Nå inviteres resten av landslaget med på reise neste år – men det er flere lunkne til.

Bodensteiner blir svært energisk da VG ringer for å spørre hvordan det var å ha Klæbo på besøk under et måned langt høydeopphold denne høsten.

– Jeg tror han hadde en ekstraordinær periode med trening og har planer om å komme tilbake. Han er selvfølgelig velkommen, det er også hele laget, sier han.

Bodensteiner er tidligere amerikansk skiløper og jobber i dag for vintersportsstedet Soldier Hollow i Utah. I tillegg har han engasjement i Olympic Legacy, organisasjonen som forsøker å få et nytt vinter-OL til nasjonen i 2030.

IMPONERTE: Luke Bodensteiner og Johannes Høsflot Klæbo, her i USA tidligere denne høsten.

Han er nesten fra seg av begeistring etter Klæbos fire uker lange høydeopphold i statene som ble avsluttet sist uke.

For det første føler han at amerikanerne har gjort det de kan for at Klæbo skal få en så behagelig fireukers tur som mulig.

Han tror Klæbo er fornøyd med stedet han fikk bo, at han fikk optimale treningsfasiliteter for både rulleski, sykling, løping.

Men Bodensteiner trekker frem at 25-åringen gjorde mer enn å trene.

– Åh, jeg var imponert. Han var dynamitt! sier Bodensteiner og forklarer hvorfor:

Klæbo stilte opp på en spørsmål/svar-seanse med barn og unge ved skianlegget i Soldier Hollow, en intervall stakeøkt med studentene ved University of Utah og en rekke treningsøkter med det amerikanske verdenscuplaget.

– Han var helt fenomenal, bød på seg selv, og brukte mye tid på dem gjennom å bli med på trening, der det ble både lek og konkurranser, forklarer ski-toppen.

Samtidig som Klæbo reiste hjem fra samling i USA var sprintlandslaget, som Klæbo er en del av, samlet i Molde for samling sist uke.

Lagkamerat Erik Valnes påpeker at det enn så lenge bare har vært to samlinger uten Klæbo, men at han er en strålende referanse i treningsarbeidet når han er der.

– Så det er klart, han hever jo kvaliteten på et vis. Vi savner jo det, men vi klarer oss veldig fint uten ham også. Men vi vil jo heller ha ham her på samling enn ikke. Det må være rom for tilpasninger, som i år, men jeg håper ikke at det i fremtiden blir sånn at han ikke skal være med på samlinger.

Valnes sier imidlertid dette om å følge etter Klæbo neste år:

– Jeg har ikke noe behov for høyde, men er åpen for å ta en diskusjon i laget.

Fakta Derfor reiser Klæbo til høyden for å trene: For Klæbo handler høydetreningen de neste årene mot OL i Italia i 2026 om å oppnå en såkalt «blodeffekt».

Det vil si produsere flere røde blodlegemer, som sørger for at lungene kan frakte mer oksygen til resten av kroppen.

Kort sagt skal det øke kapasitet og ytelse i en kondisjonsidrett som langrenn. Opplegget innebærer flere opphold i høyden gjennom sesongen, minst tre uker av gangen. Målet er å få en effekt etter det siste oppholdet og inn i et mesterskap.

Han gjør dermed som mange andre store navn før ham. I langrenn har Bjørn Dæhlie og andre 90-tallshelter, Marit Bjørgen, Petter Northug og Therese Johaug sverget til metoden. Derfor har høydetrening blitt kalt norsk langrenns suksessoppskrift.

Johaug har tidligere trukket frem andre faktorer ved å reise til høyden. Som viktigheten av et skifte i miljø og omgivelser i en monoton treningshverdag. Og ikke minst at en får fullt fokus på å gjøre en solid treningsjobb uten distraksjoner. Les mer

Emil Iversen tror høyde og USA-tur kan bli tema når sesongen skal evalueres neste vår.

– Men det gjelder ikke for min del. Jeg skal ikke til USA på noe fireukers opphold. Uansett hvor mye Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen og Petter Northug sier at jeg bør det. Det er bare å si «sorry».

Trener Arild Monsen sier det er hyggelig at hans største stjerne etterlater seg et godt inntrykk på andre siden av Atlanteren.

Han blir imidlertid litt mer alvorlig da VG tar opp at skistjernen ikke blir med på de to siste samlingene frem til sesongstart. Dermed har ikke Monsen eller lagkompisene omtrent sett Klæbo på samling gjennom hele høsten.

– Det er en utfordring for meg som trener, sier Monsen på spørsmål om hvordan høsten har vært uten Klæbo som fast inventar på samling

– Men vi har gått gjennom dette tidlig. Det har gått veldig greit. Og så tror jeg at han vil gjøre dette neste år også. Selvfølgelig ville vi hatt ham med oss. Men vi aksepterer at han vil forsøke det der.

LEDET TROPPENE I MOLDE: Sprintlandslagstrener Arild Monsen (høyre) sammen med Pål Golberg og Emil Iversen (ryggen til) under en samling i Molde sist uke.

På VGs spørsmål om han egentlig har vært irritert eller frustrert over Klæbos valg, svarer Monsen «nei».

– Han er den største stjernen og vil gjøre det han gjør. Da blir det sånn. Men jeg kan ikke i dag svare på hvordan dette blir i fremtiden. Jeg må tenke at jeg har seks gode og flotte utøvere på laget.

– Jeg må behandle alle likt, mens Johannes er en intelligent skiløper som elsker å utfordre. Tidligere var han utenfor det med høyde, nå er han inne i høydeboblen. Det må man ha respekt for. Men det betyr ikke at de som er hjemme gjør noen dumme valg, heller.

Lagkamerat Erik Valnes påpeker at det enn så lenge bare har vært to samlinger uten Klæbo, men at han er en strålende referanse i treningsarbeidet når han er der.

– Så det er klart, han hever jo kvaliteten på et vis. Vi savner jo det, men vi klarer oss veldig fint uten ham også. Men vi vil jo heller ha ham her på samling enn ikke. Det må være rom for tilpasninger, som i år, men jeg håper ikke at det i fremtiden blir sånn at han ikke skal være med på samlinger.

Valnes sier imidlertid dette om å følge etter Klæbo neste år:

– Jeg har ikke noe behov for høyde, men er åpen for å ta en diskusjon i laget.

Emil Iversen tror høyde og USA-tur kan bli tema når sesongen skal evalueres neste vår.

– Men det gjelder ikke for min del. Jeg skal ikke til USA på noe fireukers opphold. Uansett hvor mye Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen og Petter Northug sier at jeg bør det. Det er bare å si «sorry».